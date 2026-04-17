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藍綠大咖鎮瀾宮同框！蔣萬安、江啟臣、徐國勇、何欣純寒暄10分鐘

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨2021年後再無到鎮瀾宮與藍營政治人物同框，今天徐國勇（左一）、何欣純（左二）現身，和顏寬恒（左六）相見歡。記者陳敬丰／攝影
民進黨2021年後再無到鎮瀾宮與藍營政治人物同框，今天徐國勇（左一）、何欣純（左二）現身，和顏寬恒（左六）相見歡。記者陳敬丰／攝影

大甲媽祖遶境今晚起駕，藍綠大咖齊聚，傍晚的上轎典禮邀請台北市長蔣萬安、民進黨秘書長徐國勇，以及立院副院長江啟臣和立委何欣純這對年底選戰對手。4人都提前抵達，上轎典禮開始前在一樓辦公室與鎮瀾宮董事長顏清標會晤，相談甚歡。

徐國勇和何欣純4時20分許就到鎮瀾宮，在一樓辦公室與宗教界人士寒暄，顏清標之子、立委顏寬恒也提前下樓，和徐、何握手致意。徐國勇表示，上次來鎮瀾宮還是內政部長，現在則是民進黨秘書長，但都是媽祖的信徒，大家都一樣、都是平等的，不必拘泥身分。

何欣純表示，前幾年都會在媽祖回鑾的沿路設點心站、發水，去年也有陪大甲媽走一段，她身為海線媳婦，家族過去每年也會陪媽祖遶境；今年特地來參加上轎典禮，祈求國泰民安風調雨順，所有人心想事成，也希望年底能在媽祖的照拂下，順利當選台中市長，為大台中服務。

蔣萬安與江啟臣4時35分許也抵達鎮瀾宮，顏清標和副董事長鄭銘坤陪同他們到一樓辦公室，和徐國勇、何欣純相見歡，眾人合照後簡單寒暄，氣氛相當輕鬆，45分許起身離開辦公室，前往正殿舉行上轎典禮。

這是2021年後藍綠政治人物首度在鎮瀾宮同框，此前由於2021年底中二立委補選，民進黨猛攻國民黨提名的顏寬恒，雙方形同決裂；今年恰逢選舉年，民進黨派出徐國勇與年底要角逐市長的何欣純，外界認為政治意味濃厚，不過今天藍綠都未提及選舉話題。

上轎典禮前，藍綠大咖齊聚鎮瀾宮。左起台北市長蔣萬安、鎮瀾宮董事長顏清標、立法院副院長江啟臣、民進黨秘書長徐國勇、立委何欣純、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。記者陳敬丰／攝影
上轎典禮前，藍綠大咖齊聚鎮瀾宮。左起台北市長蔣萬安、鎮瀾宮董事長顏清標、立法院副院長江啟臣、民進黨秘書長徐國勇、立委何欣純、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。記者陳敬丰／攝影

鎮瀾宮 遶境

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