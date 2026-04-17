影／大甲媽祖遶境起駕「超國際」！29國外籍生瘋進香 直呼：太棒了

大甲媽祖遶境進香進入起駕高潮，隨香隊伍中除了不同年齡的虔誠信眾，今年更出現一群朝氣蓬勃的「洋面孔」；來自巴西、捷克、墨西哥、法國、日本及泰國等國家的29名交換學生，今日身穿大甲鎮瀾宮紀念帽與紅綵帶前來參香，親身體驗傳承百年的宗教盛事，外籍學生受訪時興奮地表示，「我們全部都愛！這一切真的太棒了！」

這群交換學生穿梭在大甲街頭，特殊的裝扮引來不少信眾矚目，領頭的巴西籍學生用中文表示，這次共有來自不同國家的學生參與，其中以巴西人佔14位為最大宗。他透露，參與遶境最主要的目的是「認識新文化」，「台灣的文化和我們的國家非常不一樣，能一邊進香一邊認識新朋友，這經驗太難得了。」

受訪過程中，學生們對台灣民眾的熱情印象深刻，大家豎起大拇指稱讚，「你們（台灣人）都很好、很棒，活動非常漂亮！」在旁的巴西女學生也露出燦爛笑容，不斷點頭表示「很喜歡」、「真的很開心」。學生們表示，這是他們第一次參加媽祖遶境前的廟會活動，對於現場隆重的儀式感與街道上熱鬧的氛圍感到既新奇又感動。

帶隊的花壇扶輪社表示，這群學生都是中部地區的長期交換學生，自去年8月抵台後便開始學習中文與台灣文化，學生們早在來台初期，就聽聞大甲媽遶境的盛況，大家的參與意願極高，「我們在他們剛來台灣時就預告了這場盛事，今天特別帶他們來感受現場氛圍」，並不會隨香走全程，但會今晚先走訪5至6個宮廟，甚至計畫讓學生親身體驗「扛大轎」。

這場「國際進香團」不僅為傳統宗教活動增添多元色彩，也成功推動了國民外交。這群學生在結束階段行程時，更入鄉隨俗地對著鏡頭抱拳作揖，用中文連聲道謝，為這趟深度文化之旅留下美好印記。

大甲媽祖遶境進香進入起駕高潮，今天出現一群朝氣蓬勃的「洋面孔」；興奮地表示全部都愛，真的太棒了。記者黑中亮／攝影