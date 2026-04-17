柯文哲、黃國昌連袂現身鎮瀾宮 與顏清標密室談話20分鐘

大甲媽遶境進香今晚起駕，藍綠白大咖紛紛現身鎮瀾宮，台灣民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌下午2時許抵達，短暫參拜後和鎮瀾宮董事長顏清標密室談話，談話時間約20分鐘，據悉談話氛圍輕鬆；會後柯、黃繼續參觀媽祖文化館。

柯文哲上次出現在鎮瀾宮是2023年9月的廟口開講活動，和黃國昌合體參拜更是第一次，柯的妻子陳佩琪、民眾黨嘉義市長參選人張啟楷、民眾黨立院黨團總召陳清龍、台中市議員江和樹、議員參選人邱于珊、劉芩妤等人，在顏清標與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤陪同下上香祈福。

柯文哲、黃國昌等人下午2時10分許參香完畢，隨後與顏清標一起到一樓辦公室內敘話，不開放媒體入場，2時半許談話結束。據了解，談話內容以寒暄為主，氣氛輕鬆，未涉及選舉或政治議題，顏還告訴柯「媽祖會保佑所有人」。

柯文哲和黃國昌離開鎮瀾宮後，前往媽祖文化館參觀，參觀前受訪，媒體詢問這兩天行程會不會很累，柯疑惑的說「不是睡醒就好？」至於向媽祖祈求的內容，他希望一切平安順利。

柯文哲參拜後與鎮瀾宮董事長顏清標在辦公室閉門談話，時間約20分鐘，據悉氣氛輕鬆，顏還告訴柯「媽祖會保佑所有人」。記者陳敬丰／攝影