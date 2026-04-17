蔡其昌下午1時率先赴鎮瀾宮參拜 笑稱「沒什麼大事啦」

大甲媽祖遶境今晚起駕，今年綠營睽違多年出席，派出秘書長徐國勇與台中市長參選人何欣純參加傍晚的上轎典禮。民進黨立院黨團總召蔡其昌則是下午1時許先上香參拜，鎮瀾宮董事長顏清標表示「今年好早」，蔡笑著說「沒什麼大事啦」，就是先來拜拜媽祖。

今年藍綠白大咖傾巢而出，國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、立院黨團總召傅崐萁等人將現身，民眾黨兩任黨主席柯文哲、黃國昌下午參拜，民進黨則自2021年後，首度派出黨中央層級的人員參加。

蔡其昌作為大甲本地的立委，2024年起就會與當地議員在起駕日下午先行參拜，今年更提早，下午1時就現身鎮瀾宮，在鎮瀾宮副董事長鄭銘坤的陪同下上香，隨後到一樓辦公室與顏清標會晤。

顏清標言語中相當好奇，認為蔡今年比前兩年來得都早。蔡其昌說，今年三黨都會來，他才提早參拜，都是來拜媽祖的，「沒什麼大事啦」。