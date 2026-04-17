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「跟大甲媽的約定」連走5年 35歲男：內心愈走愈平靜

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
35歲的何先生（右）今年是第五年參加大甲媽遶境，「算是和媽祖的約定」，他相糾朋友白先生（左）一起遶境，希望推廣給更多年輕人。記者陳敬丰／攝影
35歲的何先生（右）今年是第五年參加大甲媽遶境，「算是和媽祖的約定」，他相糾朋友白先生（左）一起遶境，希望推廣給更多年輕人。記者陳敬丰／攝影

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香今天晚上10時5分起駕，今年大甲媽遶境和白沙屯媽祖時間相近。不少有工作在身的年輕人面臨二選一，35歲的何先生跟隨大甲媽祖第5年，「算是跟媽祖的約定」；他都會鼓勵朋友一起來，希望讓更多新面孔參與大甲媽遶境。

何先生說，第一次參加大甲媽祖遶境是疫情爆發時，那年還被迫延後了2個月，「當時心情比較低潮，有一些人生的轉折」，他從小也有跟著家中接觸媽祖，就想著陪大甲媽走一趟；遶境過程中，內心愈來愈平靜，也彷彿受到媽祖保佑，事情也變順利了。

何先生表示，在這之後，幾乎每年都會跟著大甲媽祖遶境，今年是第5年，算是和媽祖的約定，每年走過這一趟，媽祖一整年都會保佑；他預計跟完全程，已經向台北的公司請好特休，公司也相當支持員工參與大甲媽遶境。

今年大甲媽遶境和白沙屯媽祖遶境時間相近，何先生說，去年同時參與白沙屯和大甲媽，今年就沒辦法，不過2個都要走完會有體力問題，特休也不一定夠用，通常還是會二選一；今年選擇大甲媽沒有什麼特別考量或政治因素，都是媽祖，不用特別區分。

何先生不是一個人來，小他10歲的白先生是這趟遶境前半程的旅伴，由於白是第一次參加，只打算走到奉天宮。「我也是半個推廣人！」何先生笑著說，基本上都會找朋友一起來，大家的感受與體驗都相當好，可以從跟一天開始，接著兩天、三天，最後半程、全程，希望讓更多年輕人參與進來。

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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