30歲男首次陪大甲媽旅行走9天 他求媽祖保佑航安

2026年大甲媽遶境進香今年一樣有許多年輕人參加，30歲唐姓男子在航運業工作，常一次出海就要7到9個月，他今年首次參加大甲媽遶境進香，在朋友引導下向媽祖稟告後將提早出發，他說自己的工作和媽祖很貼近，媽祖是海上女神，他求媽祖保佑自己工作過程航安。

唐姓男子說，他二位朋友去年第一次參加大甲媽遶境進香，今年繼續參加，也邀他加入，他立即答應，因為自己感覺媽祖很親切，自己航運工作也和媽祖有關連，參加遶境進香更可以貼近媽祖，他興奮又期待這次跟媽祖旅行，有9天8夜可以和媽祖說說話。他說工作期間常出海一次要7到9個月，假期可累積，這次累積年假跟著媽祖走9天，不需再請假。

另一名30歲王姓男子說，他與朋友相約今天下午到鎮瀾宮參拜媽祖，在進香旗上綁符令後提前出發，他今年第二次跟著媽祖旅行，去年陪媽祖旅行的感覺很好，心情放空，沿途看到奉獻和熱情的人，回工作上充飽能量；他今天下午請半天假，預計陪媽祖走3天。