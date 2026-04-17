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影／大甲媽祖和白沙屯媽祖「雙媽會」？ 鄭銘坤：都是緣分

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽祖遶境進香今晚起駕，早上廟前陣頭表演多。記者游振昇／攝影
大甲媽祖遶境進香今晚起駕，早上廟前陣頭表演多。記者游振昇／攝影

大甲媽祖遶境進香今晚起駕，白沙屯媽祖進香將返程，途中是否會再有「雙媽會」，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天受訪表示，大甲媽祖和白沙屯媽祖是否相會都是緣分，他說大甲媽固定路線，除非她（指白沙屯媽）過來。

今年白沙屯媽祖進香報名人數46萬人創新高，被問到是否會影響今年大甲媽遶境進香參加人數，鄭銘坤表示，「沒有啦，因為大甲媽有大甲媽的信徒、白沙屯媽有白沙屯的信徒，都一樣，其實都是媽祖，都是一樣。」

記者問「雙媽有可能在外面巧遇嗎？」鄭銘坤表示，大甲媽大家都知道，一天隨行30萬人，人數太多，且大甲媽是固定路線，沒有辦法鑽來鑽去。因為30萬人，光是上洗手間就是一個大問題；他說雙媽是否相會都是緣分，大甲媽是固定路線，除非白沙屯媽過來。

今年起駕是晚上10點5分，往年都是晚上11點後的子時，鄭銘坤今天受訪表示，今年的正式起駕時間是在大甲溪橋，用百萬的煙火恭送大甲媽出巡，只要出巡也可以說是起駕，因此起駕仍在子時，他預估今晚大概有60萬人恭送媽祖起駕。

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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