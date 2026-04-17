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爭取曝光！大甲媽今晚起駕 藍綠白大咖齊聚台中鎮瀾宮

聯合報／ 記者陳敬丰黑中亮／台中報導
大甲鎮瀾宮媽祖遶境今晚起駕，恰逢選舉年，藍綠白政治明星齊聚，圖為去年起駕盛況。 本報資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖遶境今晚起駕，恰逢選舉年，藍綠白政治明星齊聚，圖為去年起駕盛況。 本報資料照片

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香今開始，晚間十時五分起駕。大甲媽起駕歷年都有政治人物雲集，今年恰逢選舉年，藍綠白大咖齊聚，綠營派秘書長徐國勇和台中市長參選人何欣純，白營出動柯文哲、黃國昌兩任黨主席，藍營黨內明星傾巢而出。

據了解，國民黨主席鄭麗文昨赴台中拜會台中市議會議長張清照，今天晚間將再度現身鎮瀾宮，和立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、花蓮縣長徐榛蔚、立法院黨團總召傅崐萁，以及新北市長參選人李四川恭送大甲媽起駕；台北市長蔣萬安、台中市長參選人江啟臣、立委黃健豪則會出席稍早的上轎典禮。

綠營自二○二二年起，就沒有政治人物大規模參與大甲媽遶境，立院前院長蘇嘉全常一人出席，去年海線立委蔡其昌提前上香參拜。

不過今年民進黨打破沉默，不僅派出志在角逐市長的何欣純到場，連秘書長徐國勇都將現身，兩人會出席下午五時的上轎典禮，屆時江啟臣、何欣純的台中市長對決組合也會同台亮相。

民眾黨沒有打算提名今年的台中市長選舉，不過將大舉殺入議員選舉，力拚三席以上議員成立議會黨團；據了解，創黨主席柯文哲和現任主席黃國昌將一起到場，下午二時提前到鎮瀾宮上香參拜，不會參加傍晚的上轎典禮與夜間的起駕。

除了藍綠白三黨的政治明星，另一個熟悉的面孔也會出現在鎮瀾宮：前副總統呂秀蓮預計在上轎典禮後參拜。這位八十一歲的民進黨元老級政治人物上一次參加大甲媽祖遶境，已經是二○○七年的事情，當時她還是副總統，首開先河成為第一個扶轎的女性。

大甲媽祖今晚十時五分起駕後，根據規畫，明天凌晨零時進入清水區，沿中山路一路經過沙鹿、龍井進入彰化縣，明晚將駐駕彰化南瑤宮；大甲媽預計四月廿日抵達新港奉天宮，駐駕兩日並舉行祝壽大典，廿二日北返，預計廿六日回鑾鎮瀾宮。警方提醒，今年大甲媽與白沙屯媽祖進香時程相近，注意人潮。

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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