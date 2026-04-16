2019差8公里錯過…今年白沙屯媽、大甲媽「雙媽會」圓夢受關注

白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境，信眾總期待途中「雙媽會」，其實在2019年兩鑾駕在彰化縣境只相差8公里，最後卻分途行進未能碰頭，讓信眾大呼可惜。今年白沙屯媽祖進香回程與大甲媽祖遶境去程，極可能18日同時過境彰化縣，警方雖然判斷不會碰頭，但存有變數。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境與白沙屯媽祖進香之旅，近年來距離最近的一次是在2019年，兩媽祖是同一天起駕，而且一前一後，路線有點相近，當時，信眾引頸即很期待能夠「雙媽會」，尤其4月13日下午，兩宮媽祖一度就在彰化縣埤頭鄉、溪州鄉附近，相距約8公里，最後分途行進，終究未能如願。

今年，「雙媽會」再出現契機，白沙屯媽祖預定明天（17日）凌晨從雲林北港朝天宮起駕回鑾，預定4月20日下午返回苗栗通霄，由於來程是走山線，回程按往例會走海線，警方預估17日會在南彰化駐駕，18日清晨沿海線北返，估計中午會離開彰化縣境，進入台中市；至於大甲媽祖遶境則有固定路線，17日午夜起駕，按往例會在18日中午過後，會通過大度橋進入彰化市。

警方指出，如果依此行程，白沙屯媽祖往例走海線，且約18日中午前後即離開彰化，而大甲媽祖則在山線，過中午才會進入彰化市，兩進香隊伍同時在彰化縣的最可能時間，應是18日中午前後時段，如果兩媽祖行進速度放慢，則在下午時間都在彰化縣內。

不過，行蹤飄忽不定的白沙屯媽祖是最大變數，雖然來程走山線，過去也有回程仍走山線的例子， 如果沿著台19線進入彰化市，再沿台1線回台中，兩媽祖即有可能18日中午前後，在彰化市或者在台中市烏日區碰頭，信眾期待的「雙媽會」即可能如願。

彰化縣警局已針對白沙屯媽祖進香及大甲媽祖遶境路線18日同時在彰化的可能，進行沙盤推演及警力規畫， 巧合的是，18日當天，行政院長卓榮泰預定到彰化縣到線西視察棄土場規畫及芳苑參觀農場，如果白沙屯媽祖當天走海線北返，極可能會在台17線遇到進香隊伍，也增加警力調度的困難。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境預定明天深夜起駕，信眾期待能與回程的白沙屯媽祖「雙媽會」。圖／報系資料照片

白沙屯媽祖今抵北港朝天宮，預定明天凌晨起駕回鑾，信眾期待回程能與大甲媽祖「雙媽會」。記者蔡維斌／攝影