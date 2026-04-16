大甲媽遶境18日掃過沙鹿、清水！ 海線交通管制不想塞車請繞道

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動4月17日22時05分正式起駕後，依規劃鑾轎預計18日凌晨0時許進入清水，並將沿清水區、沙鹿區中山路南行，行經沙鹿區四平街、鎮南路、屏西路、向上路、沙田路後進入龍井區，由於大量信眾已在台1線沿途擺放點心站，提醒民眾今年大甲媽與白沙屯媽祖進香時程高度相近，海線預計湧入空前人潮，清水分局今日公布轄區交通疏導計畫。

清水分局指出，大甲媽鑾轎經大甲溪橋南端後，18日凌晨進入清水轄區，警方將針對鑾轎行經路段實施機動彈性管制，視人潮狀況調撥車道或禁止車輛進入遊行密集區。18日凌晨至上午期間，建議行經清水、沙鹿區的用路人改走南北向外中華路，東西向可走向上路或中清路，亦可選擇台61線西濱快速公路、台17線臨港路或國道三號替代路線。

分局長鄭鴻文表示，大甲媽起駕及回鑾時將有大量香客緊隨鑾轎，呼籲用路人行經路口時應耐心停讓行人，強調「法律無假期」，警方沿途將針對違規停車、未戴安全帽、非法改裝噪音車及酒後駕車等行為即查即辦。警方也提醒民眾隨身財物應妥善保管，包包背於胸前，勿將貴重物品留置車內，以防竊案發生。

大甲媽祖鑾轎18日全日沿清水區、沙鹿區中山路南行，行經沙鹿區四平街、鎮南路、屏西路、向上路、沙田路後進入龍井區；警方除機動管制外，此次將動員百餘名警民力投入勤務，以「順暢、安全、和諧」為目標，建議信眾及用路人繞行替代道路。

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動將於4月17日22時05分正式起駕，媽祖鑾駕端座在廟前。記者黑中亮／攝影

大甲媽祖鑾轎預計18日凌晨0時許進入清水，由於大量信眾已在台1線沿途擺放點心站，海線預計湧入空前人潮，清水分局今日公布轄區交通疏導計畫。圖／民眾提供

大甲媽祖鑾轎預計18日凌晨0時許進入清水，由於大量信眾已在台1線沿途擺放點心站，海線預計湧入空前人潮，清水分局今日公布轄區交通疏導計畫。圖／民眾提供