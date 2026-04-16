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「世紀雙媽會」成真？ 台中信徒敲碗：18日有望白沙屯、大甲媽同框
全台瘋媽祖，繼白沙屯媽祖4月12日起駕，大甲鎮瀾宮媽祖明晚起駕，很多人好奇會不會出現「世紀雙媽會」？由於白沙屯媽路線不固定，台中信徒推估，白沙屯媽回鑾「急行軍」，18日進台中還是有可能從大度橋走台一線經大肚、龍井北上，與大甲媽起駕路線重疊，有機會出現「雙媽會」，引發信徒高度關注。
白沙屯媽祖進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，今年吸引超過46萬香燈腳報名，白沙屯媽祖起駕後，16日抵達北港、20日回宮，起駕、回程均為3.5天，都是「急行軍」，對隨香信眾是挑戰。
大甲鎮瀾宮媽祖明晚起駕，沿途將有百萬信眾隨行，遶境路線固定，17日晚起駕後，預計18日清晨走台一線沙田路進入龍井，經大肚、烏日，通過大度橋進入彰化，18日晚駐駕彰化市南瑤宮。
龍井區居民說明，白沙屯媽祖往年多為去緩返急，起駕走台一線進彰化，與大甲媽同路線，回鑾走西濱路北上，去年也是去緩返急，但起駕、回鑾都走西濱路，讓西濱路沿線居民津津樂道。
居民指出，今年起駕、回鑾都是急行軍，但起駕卻走台一線，出乎信徒預料；預估白沙屯媽回鑾時間更趕，最有可能走西濱路，但還是有機會再走台一線，從大度橋進台中，屆時可望與大甲媽起駕來場「世紀雙媽會」。
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