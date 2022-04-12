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跟隨大甲媽祖遶境至嘉義新港 老翁突倒地猝死

中央社 / 嘉義市12日電

大甲媽祖遶境昨天至嘉義新港奉天宮，住台中的69歲信徒林姓老翁徒步跟隨遶境隊伍至新港中正路時，突然倒地不起，送醫不治；檢警今天相驗，初步研判死因為心因性休克。

嘉義縣消防局昨天下午4時33分據報指出，1名年近7旬的台中市大甲男進香客倒地不起，當時利用休假參與宗教醫療團的朴子分隊隊員陳建宏，剛好途經遇到這起救護案件，發現老翁送醫前呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，先行初步急救，隨後由現場待命的救護車送醫急救，但急救後仍宣告不治。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，檢警上午會同法醫進行相驗，發現69歲的林姓老翁有高血壓病史，長期服藥，初步研判為心臟血管疾病發作，造成心因性休克致命。

警方指出，住在台中市大甲區的林姓老翁，平時對媽祖信仰十分虔誠，幾乎每年都會跟隨大甲媽祖到新港奉天宮，昨天上午則搭乘進香團遊覽車至新港，不料，下午徒步跟隨遶境隊伍至新港鄉中正路時，出現走路不穩、突然倒地送醫不治的憾事。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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