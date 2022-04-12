大甲媽搶轎 檢方諭令統促黨主委李家葳20萬交保

中央社 / 彰化11日電
統促黨嬴政黨部主委李家葳。聯合報記者林宛諭／攝影
統促黨嬴政黨部主委李家葳。聯合報記者林宛諭／攝影

台中大甲媽遶境發生搶轎衝突，統促黨榮譽主委吳金虎及其妻子李家葳經檢方複訊，檢察官認為2人涉犯刑法妨害公務罪，諭令統促黨主委李家葳20萬元交保，吳金虎15萬元交保。

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎4月9日晚間行經彰化市永安路時，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下，進而發生衝突，造成3名警員受傷。彰檢昨晚發出傳票，通知張安樂明天到案說明。張安樂接受媒體採訪時表示，明天會赴彰檢說明案情。

檢方指出，除張安樂涉及大甲媽搶轎衝突，統促黨榮譽主委吳金虎及妻子李家葳也涉案，擔任統促黨主委的李家葳還涉嫌對警員嗆聲。

彰化地檢署檢察官原本發傳票通知吳金虎夫妻昨天到案，但2人未報到，檢察官今天發出拘票，彰化警方下午拘提2人到案進行訊問，訊後依妨害公務等罪移送彰化地檢署複訊。

彰化地檢署發布新聞指出，吳金虎和李家葳經檢察官訊問後，認為2人涉犯刑法妨害公務罪，罪嫌重大，諭令吳金虎新台幣15萬元交保、李家葳20萬元交保。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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