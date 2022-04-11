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大甲媽搶轎衝突 彰檢發傳票通知張安樂12日到案

中央社 / 彰化11日電

台中大甲媽祖遶境搶轎事件，彰檢昨晚發出傳票，通知統促黨總裁張安樂明天下午4時到案；不過檢方指出，張安樂已向檢察官請假，檢察官正在審視張安樂請假理由是否正當。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎9日晚間行經彰化市永安路時，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下，雙方發生推擠衝突，造成3名警員受傷，彰化分局也逮捕6名滋事分子，6人中有2人因未成年轉送彰化地院少年法庭審理，其餘4人經檢察官複訊後諭令交保。

彰化地檢署檢察官也發出傳票，通知張安樂明天下午4時到案說明，檢方今天指出，張安樂等人收到傳票後，如無正當理由拒不到案，將強制拘提。

中華統一促進黨也發布新聞稿，指「人民褓母針對手無寸鐵的老百姓執勤過當就是暴力」。統促黨人員接受中央社記者訪問表示，張安樂中午將在嘉義受訪，針對外界質疑提出澄清。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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