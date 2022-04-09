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大甲媽遶境 彰化南瑤宮設服務區蓋大印免入廟

中央社 / 彰化9日電

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎中午進入彰化，為做好防疫，以往可容納200人的彰縣府中庭，今年僅開放50多名香客休息；彰化南瑤宮在戶外設服務區，香客免入廟即可在進香旗蓋南瑤宮大印。

台中大甲鎮瀾宮媽祖展開為期9天8夜遶境活動，大甲媽鑾轎今天上午在台中市烏日區遶境，中午從大度橋進入彰化市區，彰化縣長王惠美、前彰化縣議會議長白鴻森等人中午在彰化中山路3段迎接大甲媽鑾轎。

彰化縣長王惠美接受媒體聯訪時說，今年為做好防疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病），不讓民眾搶壓轎金，不過縣府準備平安福袋裝壓轎金，11日下午1時起在彰化縣內戶政事務所及縣府服務台供民眾索取，許多場所也因防疫不提供廁所，縣府也請遶境路線沿路的便利商店、加油站提供友善廁所，供香客使用。

彰縣府民政處人員也告訴中央社記者，以往大甲媽遶境時，縣府中庭都會開放約200名香客過夜休息，今年受疫情影響，只能讓50多人入內休息，上午一開放香客進入，沒多久就已經額滿。

中央社記者前往大甲媽鑾轎今晚駐駕的彰化南瑤宮觀察，發現廟方為做好防疫，特別在戶外設服務區，讓參加遶境活動的香客不用入廟，可直接在進香旗上蓋上南瑤宮的大印，不過記者也發現，仍有香客進入南瑤宮時未落實實聯制。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者電訪時指出，大甲媽在彰化遶境期間，衛生局已加發快篩試劑給遶境路線沿路的醫院，如有香客因發燒等症狀就醫，醫院會先安排快篩，至於參與遶境活動的宮廟只要遵守中央相關防疫規定，染疫風險低。

大甲媽鑾轎今天都在彰化市區遶境，為防搶轎意外，彰化警方下午也在民生路地下道架設拒馬，管制人車進入。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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