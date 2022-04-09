大甲媽遶境今年不躦轎 提早1小時到彰化

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動昨晚上11時起駕，今天遶經龍井、大肚。大甲媽祖鑾轎今年配合防疫「不躦轎」，行進速度約比去年提早一小時，今天中午12時27分抵大肚區楓康超市王田總部。大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，今年的信徒和去年一樣多、一樣熱情，因為「不躦轎」，遶境速度比去年快。

台中市警局烏日分局說，今年大甲媽遶境龍井、大肚停留七處接駕點，包括大肚萬興宮、永和宮、溝仔尾福德祠、鎮明宮等宮廟，警方動員250人護轎及交通管制。大甲媽鑾轎今天上午7時30分進入龍井，上午8時50分抵大肚，在中午12時27分抵大肚區楓康超市王田總部，經簡單敬拜、獻金牌儀式後，約在今天下午1時通過大度橋，進入彰化。

楓康超市說，大甲媽祖每年都遶經大肚區楓康超市王田總部，楓康超市都設接駕點，並搭設健康養生取向的點心站，有池上米饅頭、古早味素粽、火烤椰子水、冰烤地瓜、海苔脆片、養蔘飲等，免費提供給隨行信眾。大甲媽鑾轎往年在下午2時行經楓康超市王田總部，今年提早約一小時。

台中市警局烏日分局在追分派出所、大肚分駐所、龍井分駐所設置警察服務站除提供茶水、除痛藥膏、貼布、擦勞滅、肌樂等噴劑給民眾敷用，並發送防疫福袋發放防疫福袋，內有醫用口罩、酒精隨身瓶，以及酸痛貼布供信眾使用，不少信眾直說是「酸痛疲勞服務站」。