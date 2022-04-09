大甲媽遶境今年不躦轎 提早1小時到彰化
台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動昨晚上11時起駕，今天遶經龍井、大肚。大甲媽祖鑾轎今年配合防疫「不躦轎」，行進速度約比去年提早一小時，今天中午12時27分抵大肚區楓康超市王田總部。大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，今年的信徒和去年一樣多、一樣熱情，因為「不躦轎」，遶境速度比去年快。
台中市警局烏日分局說，今年大甲媽遶境龍井、大肚停留七處接駕點，包括大肚萬興宮、永和宮、溝仔尾福德祠、鎮明宮等宮廟，警方動員250人護轎及交通管制。大甲媽鑾轎今天上午7時30分進入龍井，上午8時50分抵大肚，在中午12時27分抵大肚區楓康超市王田總部，經簡單敬拜、獻金牌儀式後，約在今天下午1時通過大度橋，進入彰化。
楓康超市說，大甲媽祖每年都遶經大肚區楓康超市王田總部，楓康超市都設接駕點，並搭設健康養生取向的點心站，有池上米饅頭、古早味素粽、火烤椰子水、冰烤地瓜、海苔脆片、養蔘飲等，免費提供給隨行信眾。大甲媽鑾轎往年在下午2時行經楓康超市王田總部，今年提早約一小時。
台中市警局烏日分局在追分派出所、大肚分駐所、龍井分駐所設置警察服務站除提供茶水、除痛藥膏、貼布、擦勞滅、肌樂等噴劑給民眾敷用，並發送防疫福袋發放防疫福袋，內有醫用口罩、酒精隨身瓶，以及酸痛貼布供信眾使用，不少信眾直說是「酸痛疲勞服務站」。
烏日分局說，今年烏日分局掃炮小組持續用自製掃泡竿長勾移除或調整鞭炮放置位置，以維護民眾及員警的安全。警方也有完善防扒措施，除舉起大型「小心扒竊」告示牌提醒，也有抓扒竊高手隨行監控。也請信眾配合防疫全程佩戴口罩及保持社交距離、不鑽鑾轎、不邊走邊吃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言