大甲媽起駕廟方防疫加嚴控管 約一成民眾沒打3劑被拒

台中大甲媽祖遶境今晚11點起駕，全國一周爆1459本土確診病例，鎮瀾宮加嚴防疫，專人在廟門設管制及消毒站，不少人因沒有打三劑證明，當場請回。

近期疫情大爆發，指揮中心從4月1日至4月30日調整繞境防疫規範：不鑽轎腳、搶轎。參與繞境遊行者須接種3劑疫苗。沿途提供盒、碗或密封包裝的餐點為原則。避免路邊群聚席地而眠，休息須戴好口罩。

鎮瀾宮今天上午9點開始清空，要求沒打滿3劑民眾須離去。隨後在出入口開始管管控防疫，進香民眾必須實聯制、測體溫並打完3劑疫苗，且換領到「3OK」證件者才准進入廟內。

廟方工作人員表示，大約一到兩成沒有「3OK」證件被請回，信徒只得在廣場，朝內雙手合十，向大甲媽拜拜後離去。