徐國勇奉天宮參拜 指示警方加強大甲媽遶境維安
內政部長徐國勇今天到新港奉天宮關心大甲媽遶境防疫措施，要求警方加強維安，並引總統蔡英文的話說「戒慎但不恐懼」，雖然染疫者增加，大家免緊張。
大甲媽今晚將起程，進行8天9夜的遶境進香，徐國勇中午到新港奉天宮，在奉天宮董事長何達煌、新港鄉港林茂盛與嘉義縣民政處長楊健人等人陪同下參拜媽祖，並瞭解大甲媽遶境嘉義縣針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防範措施。
徐國勇告訴中央社記者，針對疫情大家免緊張，蔡總統說「戒慎但不恐懼」，雖然染疫者增加，但大都是輕症，今天來求媽祖保佑，讓台灣國泰民安，經濟發展。
徐國勇說，日前請台中市、彰化、雲林、嘉義縣警察局長到他的辦公室吃便當，討論大甲媽出巡防疫與安全維護作為，要求警方這次要別注意，落實民眾不摸、不抬、不鑽轎。
林茂盛指出，嘉義縣府相當重視遶境後的清消工作，原本提供給香客入住的新港國中、新港國小、文昌國小，只要清消2次，但縣長翁章梁認為不夠，要求這3間學校停課3天，再增加1次清消，確保師生安全。
徐國勇今天特別配戴上奉天製作的「疫苗3劑我OK」的識別證，呼籲香客打滿3劑疫苗，才能陪媽祖遶境。
何達煌指出，大甲媽11日抵達嘉義縣，12日上午辦祝壽大典，民眾打3劑疫苗換識別證才能參加，目前識別證已發出3000多張。
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