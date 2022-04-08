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大甲媽明遶經龍井、大肚！楓康設點心站、警送防疫福袋
台中市大甲媽祖9天8夜遶境活動今晚上11時起駕，預計明天遶經龍井、大肚區。大甲媽祖鑾轎例年都遶經大肚區楓康超市王田總部，楓康超市每年都設接駕點，並搭設點心站，今天也不例外，設置健康養生取向的點心站，免費提供給隨行信眾。
台中市警局烏日分局除了動員警力護轎維安、交通管制，沿途在追分、大肚、龍井設服務站放防疫福袋，內有醫用口罩、酒精隨身瓶，以及酸痛貼布供信眾使用。
楓康超市表示，今年大甲媽鑾轎預計明天下午2時行經楓康超市王田總部，楓康超市明天搭設有點心站，誠邀各界共襄盛舉。今年點心站採健康養生取向，有楓康獨家嚴選台東池上五穀米製作的池上米饅頭、古早味素粽、火烤椰子水、冰烤地瓜、海苔脆片、養蔘飲等。
楓康超市指出，今年配合大甲媽遶境盛事，斥資近百萬打造100面「純金」媽祖金牌及1000組金、銀錢母，即日到五月五日，消費滿額就送一張摸彩券，周周送出250組錢母，最後再抽100面純金金牌。
台中市警局烏日分局說明，「防疫福袋」外包裝還特別設計成福袋樣式，希望在福袋及媽祖的加持下，讓信眾們可以遠離「病毒」及「鐵腿」上身，這次防疫包由苑裡鎮良宜醫療聯合診所、大甲區良安診所、大甲區岷安診所以及宣妮芙國際公司聯合提供，由警局結合民間企業一同響應。
烏日警分局長吳銘淵提醒，民眾在響應盛事之時，也不忘防疫之重要，參與遶境全程均需配戴口罩、保持社交距離、不鑽轎底、不搶轎，配合並支持相關防疫政策。
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