大甲媽祖晚間起駕 識別證發出10萬張
大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動今天晚上11時5分起駕，疫情升溫，參加遶境者必須施打3劑疫苗，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，「疫苗3OK」識別證已發出10萬張。
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動今天晚上起駕，年年吸引許多信眾參加，沿途行經台中、彰化、雲林、嘉義等4縣市，路程長達340多公里。
一早許多信眾前往廟宇參拜，鄭銘坤接受媒體採訪指出，配合中央COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，參加遶境的民眾必須完成3劑疫苗的接種，並向廟方申請「疫苗3OK」識別證，至今已經發出10萬張。
台中市長盧秀燕今天先前往大甲火車站視察防疫狀況，並前往鎮瀾宮參拜。盧秀燕接受媒體聯訪表示，呼籲信眾遵守防疫，祈求媽祖保佑遶境順利。
鎮瀾宮董事長顏清標指出，大甲鎮瀾宮辦理活動，但防疫還是要依據指揮中心、內政部的規定，呼籲遶境的各宮廟，也要遵守防疫規定，今年不鑽轎、不搶轎，避免群聚休憩，信眾戴好口罩、保持社交距離。
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