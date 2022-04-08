快訊

韓海洋警察廳直升機赴台灣 返回時墜馬羅島外海2死1失蹤

大甲媽祖晚間起駕 識別證發出10萬張

中央社 / 台中8日電

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動今天晚上11時5分起駕，疫情升溫，參加遶境者必須施打3劑疫苗，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，「疫苗3OK」識別證已發出10萬張。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動今天晚上起駕，年年吸引許多信眾參加，沿途行經台中、彰化、雲林、嘉義等4縣市，路程長達340多公里。

一早許多信眾前往廟宇參拜，鄭銘坤接受媒體採訪指出，配合中央COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，參加遶境的民眾必須完成3劑疫苗的接種，並向廟方申請「疫苗3OK」識別證，至今已經發出10萬張。

台中市長盧秀燕今天先前往大甲火車站視察防疫狀況，並前往鎮瀾宮參拜。盧秀燕接受媒體聯訪表示，呼籲信眾遵守防疫，祈求媽祖保佑遶境順利。

鎮瀾宮董事長顏清標指出，大甲鎮瀾宮辦理活動，但防疫還是要依據指揮中心、內政部的規定，呼籲遶境的各宮廟，也要遵守防疫規定，今年不鑽轎、不搶轎，避免群聚休憩，信眾戴好口罩、保持社交距離。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

延伸閱讀

避免信眾借廁所碰壁 彰化號召大甲媽遶境「友善廁所」

影／大甲媽遶境已發出10萬張「疫苗3 ok卡」！

欲換「3 OK卡」信眾注意 大甲鎮瀾宮再開這些地點兌換

台中海線警總動員 全面應對大甲媽遶境交通、治安狀況

相關新聞

影／大甲媽遶境已發出10萬張「疫苗3 ok卡」！

大甲媽遶境今晚起駕，台中市長盧秀燕今天早上到大甲火車站了解防疫情形，再到鎮瀾宮旁關心「疫苗3 ok」卡發放情形，鎮瀾宮副...

大甲媽今晚要起駕 點心站盒裝食物攤前排長龍

大甲媽今晚起駕，今天中午大甲鎮瀾宮附近點心站大排長龍，素食點心攤的麵和湯等食物不斷供應，工作人員不斷宣導，不要現場吃，找...

國曆農曆媽祖「霧沙沙」農曆舉辦日王功漁火節得五聖筊

一年一度彰化縣王功漁火節將按往例在夏季登場，今天上午縣長王惠美到芳苑鄉王功福海宮擲筊請示2022王功漁火節舉辦日期，擲筊...

大甲媽回鑾禁設餐飲攤 北斗認捐供餐苦惱退款找嘸人

「三月瘋媽祖」，中央提高神明遶境的防疫規格，大甲媽回鑾必經之處的北斗鎮，向來有認捐供應隨香信徒飲食的傳統，彰化縣北斗警分...

影／大甲媽今晚起駕 資深警：今年最輕鬆也最危險

大甲媽9天8夜遶境今晚11點起駕，今天早上已有信徒陸續進廟參拜，廟方人員不斷廣播提醒，今天進廟要帶廟方發放的「疫苗3 o...

大甲媽遶境 雲林配合防疫 香客恐無合適過夜地點

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，將於今天晚上起駕，沿途經台中、彰化、雲林、嘉義4個縣市，10日進入雲林縣西螺福興宮太平媽廟駐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。