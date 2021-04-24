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彰化同安寮十二庄請媽祖 居民祈求天降甘霖

中央社 / 彰化24日電
「同安寮十二庄請媽祖」為期兩天，今天舉辦儀式從鹿港天后宮將媽祖請出門。聯合報記者林敬家／攝影
「同安寮十二庄請媽祖」為期兩天，今天舉辦儀式從鹿港天后宮將媽祖請出門。聯合報記者林敬家／攝影

彰化縣同安寮十二庄請媽祖活動展開，由於同安寮十二庄請媽祖源起早期十二庄久旱不雨，農民請媽祖駐駕祈雨成功，今天參與活動的同安寮十二庄居民們也期盼媽祖顯靈降下甘霖。

彰化同安寮十二庄請媽祖活動今天早上在彰化鹿港天后宮展開，彰化縣長王惠美、彰化埔鹽鄉長許文萍等人恭迎天上聖母聖駕，請出媽祖在彰化縣埔鹽鄉、福興鄉展開2天1夜的遶境活動。

王惠美表示，同安寮十二庄請媽祖活動被登錄為彰化縣無形文化資產，而同安寮十二庄請媽祖活動源起於早期十二庄久旱不雨，農民無法耕作，為避免庄內搶水，有人提議到鹿港天后宮恭請媽祖神像駐駕設壇祈雨，果然降下大雨紓解旱象，居民為感念媽祖神威，才有同安寮十二庄媽祖遶境祈福活動。

王惠美指出，台灣現在面臨乾旱問題，她也向媽祖祈求讓上天早日降甘霖，解除旱災，讓士農工商各行各業恢復繁榮。

彰化縣文化局表示，同安寮十二庄請媽祖活動去年因疫情停辦一年，今年特別重視防疫工作，確保參加遶境的信徒與廟方人員的健康安全，而活動除了同安寮十二庄自組的陣頭外，還包括西湖「八音團」、番社永豐宮「車鼓藝陣」等團體。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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