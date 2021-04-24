4年1科林園海巡媽4月30日起航 高市公布追神時辰表

4年1科「林園鳳芸宮媽祖海巡」4月30日從林園中芸港起航，當晚駛抵高雄流行音樂中心，也是首次媽祖駐駕愛河灣。高市府發布追神「時辰表」，邀請民眾體驗在地文化傳承與創新。

高雄市政府發布追神「時辰表」，包括眾神登船儀式、駐港祈福、藝陣戲曲匯演謝神，以及5月1日抵達安平會香後再回鑾林園的行程及交通動線，邀請民眾前往愛河灣體驗在地文化的傳承與創新。

高雄市政府表示，當天追神人潮眾多，建議搭乘大眾運輸系統，晚間6時30分接聖駕民眾可搭乘輕軌至C12(駁二大義站)下車，並沿扶鑾路線步行至高流中心海音館戶外廣場祈福；或直接搭公車、輕軌至C11站(真愛碼頭站)欣賞藝陣大匯演。另外，也提醒防疫優先，參與民眾戴上口罩，觀眾區禁止飲食。

4月30日晚間6時30分，鳳芸宮開路鼓、宋江陣、八家將、聖樂團、千順將軍、35頂眾神轎將遶行海音館，為高雄、也為台灣祈福；在藝陣戲曲上更邀請呂柏達娘傘團、振宗藝術團女官將首、鼓山地嶽殿吉勝堂八家將、春美歌劇團、金鷹閣電視木偶劇團，及光榮國小跳鼓陣與茄萣國小宋江陣等在地學子大尬傳統陣藝，形成精銳盡出、精彩可期民俗行動劇場，錯過要再等4年。

「林園鳳芸宮媽祖海巡」規劃海上巡香專屬遊程，分別自高雄、台中、嘉義、屏東出發，4月30日當晚停留高雄，媽祖鑾駕與眾神五光十色的船隊將首次駐駕高雄流行音樂中心戶外舞台。

5月1日將從高雄港搭乘台華輪經鼓山、梓官、彌陀、永安、茄萣等高雄沿海地區，隨媽祖與眾神祉的25艘船隊海巡，最後抵達台南安平會香，一起為台灣祈求平安順利。與陸巡不同，隨香民眾將從沿岸鞭炮聲、乘風破浪船隻、氣勢恢弘船隊直接感受海上女神的魅力。

林園鳳芸宮從1980年代開始固定4年1科，由廟方有系統組織船隊進行海上巡香，保留傳統的文化脈絡，具有文化性及典範性，並於2013年登錄為高雄市市定民俗。