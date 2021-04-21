全台瘋媽祖！香燈腳沿途護駕粉紅超跑 白沙屯媽祖遶境15大你不可不知道的事

最有個性的白沙屯媽

拱天宮白沙屯媽祖進香活動，在大甲鎮瀾宮媽祖遶境展開後兩天，也浩浩蕩蕩地出發了！和大甲媽不同的是，白沙屯媽祖的鑾轎沒有固定路線，因此有「最有個性的媽祖」的封號，進香期間總是充滿驚奇與神蹟，讓許多信徒感念不已。

這兩大媽祖的遶境活動可是台灣人一年中最熱血沸騰的盛事啊，許多人會特地請假跟在媽祖後頭進香祈福，感念並希望媽祖保佑台灣。親愛的朋友們，你一定要知道媽祖出巡時的各種關鍵字！今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶大家了解一下白沙屯媽祖遶境活動期間，重要的15大小知識吧！

image source:fb/白沙屯拱天宮

10、開爐

在白沙屯媽祖回鑾第12天，拱天宮執事人員會在殿前舉行祭拜儀式，把媽祖神房的紅色簾幔重新掀起，並從神房裡取出千辛萬苦從北港取回的萬年香火，分別加入拱天宮內各殿香爐之中。

這個神聖的活動就是所謂「開爐」，開爐後，進香所使用的火缸與頭旗就會再度被收進媽祖神房之中，因此「開爐」也象徵為年度進香畫上一個圓滿句號。

延伸閱讀：媽祖拼防疫！大甲媽、白沙屯遶境全延期 宣布：全力支援防疫

image source: YouTube

9、急行軍

白沙屯媽祖抵達北港完成進香最重要的「進火」儀式後，隨即起駕回鑾，今年備受網友討論的是，按照出發前決定的時程，媽祖必須在19日下午2點45分返回拱天宮，因此轎夫們必須變身「急行軍」一路疾行。

要在36小時內徒步走完近200公里、抵達通霄，粉紅超跑加掛渦輪增壓，跟在後面的香燈腳們紛紛使出渾身解數，跟上媽祖婆的高配速～這就是「急行軍」的由來。

延伸閱讀：全台最大遷徙事件！上萬人「瘋大甲媽」遶境到底瘋什麼？

8、放頭旗

媽祖起駕前3天會舉行「放頭旗」的儀式，把頭旗豎立在廟前的龍柱上，代表媽祖調兵遣將，召告四方年度進香揭開序幕，信徒們看到頭旗掛出，就可以在進香前把家中進香旗拿回拱天宮「過爐」，向頭旗和媽祖婆報到。

今年白沙屯媽祖行經員林時，鑾轎突然停下並衝到馬路中央360度大迴轉，香燈腳們以為有什麼神蹟狀況發生，結果是媽祖婆發現「頭旗」沒跟上隊伍，因此停下腳步等待，畢竟「頭旗」是先鋒旗，得走在粉紅超跑的前方啊！

7、鑽轎底

過去媽祖出巡時，許多信徒都會趴跪在神明出巡遶境的路上，讓鑾轎從身上越過，祈求獲得神明的保佑，雖然今年因為防疫考量，媽祖出巡前主辦方就預告取消「鑽轎底」的活動。

但超級做自己的白沙屯媽祖婆太疼愛小孩子了，聽到「媽祖我愛祢」5個字就轉入國小巡視校園，還抬高轎子讓蹲在地上的小朋友以及坐輪椅的孩童們鑽轎底，經過彰化花壇時，媽祖婆也一樣慈悲破例，讓一名抱著幼兒的婦人鑽轎底給予保佑與祝福，這就是媽祖的慈悲，溫柔照撫信徒的身心靈。

6、遶境路線

最為信徒佩服的白沙屯媽祖，是全台最有個性的媽祖，最大特色是遶境沒有固定期程和路線，全憑媽祖的鑾轎旨意移動，每年從苗栗通霄徒步將近400公里往返雲林北港朝天宮進香。

媽祖想去哪就去哪，信徒們跟著媽祖走，有時來個大迴車也不意外，一路上充滿驚喜，也能看見意想不到的神蹟，不少網友說跟著白沙屯媽祖走總能在未知旅程中看見不一樣的美，獲得內心安定。

延伸閱讀：帶女友睡香客大樓被嫌棄？網友讚：根本只有內行人才懂

5、粉紅超跑／粉紅法拉利

媽祖鑾轎被信徒暱稱為「粉紅超跑」或是「粉紅法拉利」的可愛稱號，媽祖也是乘坐在裡面，透過鑾轎前後、上下擺動等動作，引導轎夫前進。

其實選用粉紅色轎頂也有「凸顯媽祖慈悲心」的深遠意義，神轎裡端坐白沙屯媽祖和山邊媽祖，轎頂粉紅色帆布主要是中途遇到下雨，可將帆布放下遮雨，回鑾期間也會把神轎粉紅色帆布放下來，保護靈力不外洩也避免干擾。

延伸閱讀：我不信！全台「CP值爆表」香客大樓TOP5 超頂級裝潢嚇死你

4、進喔

神明入廟時，信眾們都會很熱情地大喊「進喔！進喔！進喔！」其實在過去應該是「晉見」、「覲見」的意思，大家懷著恭敬虔誠的心迎接神明到來，因此在神明回宮時大家都會大喊「進喔！進喔！進喔！」熱烈歡迎祂回來。

今年最特別的是，當總統蔡英文到廟裡接駕時，廟內司儀要大家說「總統好」，結果廟外的信徒們卻大喊「進喔！」因此成為今年遶境的爆笑小插曲。

延伸閱讀：不只全台瘋媽祖！上白礁「蜈蚣陣」接力網友盛讚：此生必去

3、香燈腳

「香燈腳」指的就是媽祖信徒的意思，這個稱呼從清代開始就出現在媽祖的進香活動裡了，「香」和「燈」代表信徒對神明信服奉獻的貢品，也有著信仰薪火相傳的含義，因此每年跟著粉紅超跑衝衝衝的信眾們，就是所謂的「香燈腳」們啦！

延伸閱讀：遶境賺很大？「一條龍」50億商機曝光

2、進火／刈火／割火

「進火儀式」是整個遶境活動最重要的環節，非常神聖而且不能馬虎，媽祖婆帶著香燈腳長途跋涉，就是為了取得朝天宮的萬年香火回到白沙屯。

取得香火後要立刻啟程回鑾，出廟門時必須加倍謹慎，有些廟會用龍虎旗、貼符咒的黑傘遮蓋，搭配武陣守護香火，同時也要確保香火在抵達廟宇前不能熄滅，因此負責守護香火的人可以說是身負重任。

image source: YouTube

1、登轎起駕

起駕儀式的時辰一到，白沙屯媽祖即會登轎安座，後龍鎮南港地區的「山邊媽祖」會在出發前夕抵達拱天宮會合，共乘白沙屯媽祖的「粉紅超跑」鑾轎一起遶境，到北港朝天宮進香，各地的陣頭和廟宇都來送行，時刻一到頭旗就會衝出廟門，出巡活動也正式展開。

延伸閱讀：防疫期大甲媽遶境有保佑？《通靈少女》臉書開槍「太為難神明」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月21日至2021年04月19日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『白沙屯媽祖遶境必知的事情』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



