香客追媽祖違停高架 通霄警：前後開逾百張罰單

白沙屯媽祖進香昨天回宮，有駕駛人行經台61線白沙屯高架路段，發現許多香客竟把車輛直接違停路肩下車步行，直呼「太扯」；警方今天表示，進香期間針對違停已開逾百張罰單。

根據目擊駕駛的行車記錄器影像，車輛昨天行經台61線西濱快速道路白沙屯匝道附近，數十輛轎車停放在路肩，還有人直接下車步行，駕駛見狀趕緊放慢車速，頻頻鳴按喇叭示警；相關影片事後被PO上臉書社團，引發網友留言「停高架真的太扯了」、「媽祖回鑾，沒說要帶你們上天堂」。

苗栗縣警察局通霄分局副分局長邱泰永今天表示，通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香是國內年度宗教盛事，參與人數屢創新高，數萬香客、車輛在起駕及回鑾期間湧入白沙屯地區，分局為維持交通順暢，部分路段實施交通管制，經統計11、12日及18、19日針對違規停車，包含一般道路及西濱快速道路違規停車，共開出逾百張罰單。其中，一般道路違停開罰新台幣900元，快速道路3000元。

邱泰永指出，今年配合進香活動，動員通霄分局及支援單位警力近千人次，警方執法主要為維護活動期間交通順暢及香客安全，對於輕微交通違規多本於為民服務加以勸導，但仍希望香客遵守交通規則，切勿因貪圖自身方便，造成其他用路人不便，甚至引發危險。