快訊

印度飛香港航班 機上53名乘客確診新冠

水情緊！鯉魚潭水庫見底 台版「亞特蘭提斯」重見天日

香客追媽祖違停高架 通霄警：前後開逾百張罰單

中央社 / 苗栗縣20日電

白沙屯媽祖進香昨天回宮，有駕駛人行經台61線白沙屯高架路段，發現許多香客竟把車輛直接違停路肩下車步行，直呼「太扯」；警方今天表示，進香期間針對違停已開逾百張罰單

根據目擊駕駛的行車記錄器影像，車輛昨天行經台61線西濱快速道路白沙屯匝道附近，數十輛轎車停放在路肩，還有人直接下車步行，駕駛見狀趕緊放慢車速，頻頻鳴按喇叭示警；相關影片事後被PO上臉書社團，引發網友留言「停高架真的太扯了」、「媽祖回鑾，沒說要帶你們上天堂」。

苗栗縣警察局通霄分局副分局長邱泰永今天表示，通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香是國內年度宗教盛事，參與人數屢創新高，數萬香客、車輛在起駕及回鑾期間湧入白沙屯地區，分局為維持交通順暢，部分路段實施交通管制，經統計11、12日及18、19日針對違規停車，包含一般道路及西濱快速道路違規停車，共開出逾百張罰單。其中，一般道路違停開罰新台幣900元，快速道路3000元。

邱泰永指出，今年配合進香活動，動員通霄分局及支援單位警力近千人次，警方執法主要為維護活動期間交通順暢及香客安全，對於輕微交通違規多本於為民服務加以勸導，但仍希望香客遵守交通規則，切勿因貪圖自身方便，造成其他用路人不便，甚至引發危險。

白沙屯媽祖 罰單 苗栗縣

延伸閱讀

請示舉辦海牛節第一次擲嘸杯 王惠美:讓媽祖休息5分鐘

影／彰化南瑤宮祭「雨帆旗」發功 信眾有下毛毛雨感覺

大甲媽白沙屯媽陸巡回鑾！林園鳳芸宮媽祖將啟程海巡

曾為白沙屯媽祖護轎3年 中風警復健後拄拐杖跟隨進香15年

相關新聞

請示舉辦海牛節第一次擲嘸杯 王惠美:讓媽祖休息5分鐘

何時舉辦2021國際海牛文化節？今天彰化縣長王惠美到芳苑鄉普天宮擲筊請示，一度出現第一次擲筊就「擲嘸筊」的尷尬場面，王惠...

影／進喔！進喔！說不累是騙人 白沙屯媽進香之旅圓滿成功

「進喔！進喔！進喔！」響徹雲霄，苗栗縣拱天宮內外信徒雙手合十齊聲大喊，今天下午2點45分恭迎白沙屯媽回宮安座，8天7夜進...

高雄林園鳳芸宮媽祖海巡 月底出航

大甲媽和白沙屯媽祖陸巡已回鑾，4年1科的高雄市定民俗「林園鳳芸宮媽祖海巡」，4月30日將從林園中芸港啟程。全台媽祖信徒可...

彰化媽笨港進香 潦溪祈求降雨解旱

彰化南瑤宮媽祖昨天清晨起駕，展開為期8天7夜的笨港進香活動，今年值年為聖三媽會、新三媽會及老六媽會，就是所謂的「三媽年」...

大甲媽平安回鑾 沒遇著白沙媽

來回4縣市、340公里旅程，大甲鎮瀾宮媽祖完成9天8夜遶境行程，昨天深夜安座；信眾說，在西螺大橋遇到白沙屯媽祖進香隊伍，...

大甲媽回來囉！信徒完成「承諾」之旅00：10安座

台中大甲媽祖9天8夜遶境，4月9日深夜11點05分起駕，到嘉義奉天宮進香為媽祖祝壽。鎮瀾宮粗今年隨行信徒大增，全程及中途...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。