大甲媽祖回鑾遇假日 萬千信眾追神轎

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾台中，今天適逢假日，許多參拜媽祖的信徒，追著鑾轎前行，馬路擠得水泄不通，熱情民眾分送美食、口罩，大甲媽美食攤再現，鋼管辣妹熱舞，氣氛嗨翻天。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動即將回鑾，17日進入台中地區，大甲媽祖鑾轎沿途行經大肚、龍井、沙鹿、清水等地區，晚間駐駕清水朝興宮，18日清晨起駕回鑾大甲鎮瀾宮安座。

適逢假日，許多民眾早起追媽祖，跟隨著鑾轎前行，馬路上滿滿人潮，因應防疫政策，今年不開放信徒鑽轎底，大肚區有民眾身體不適坐著輪椅前來，神轎班立刻高舉轎子快速通過，沙鹿區則有60多歲老翁跪求媽祖保佑在加護病房的媽媽能早日康復。

立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、莊競程、市議員江肇國、陳世凱、林德宇、林祈烽、黃守達、王立任、楊典忠、施志昌等人，上午在大肚分駐所前恭迎大甲媽，誠心祈求媽祖保佑，讓台灣天降甘霖。

下午3時，鑾轎進入沙鹿地區，烏日、清水警分局進行護轎交接，為維護鑾轎安全、疏導交通，警方重兵部署，清水警分局在回鑾前，事先約束各宮廟陣頭，切勿搶轎鬧事。

大甲媽祖回鑾，虔誠信眾準備許多美食，因應疫情防疫，還有人發口罩，台中市議長張清照服務處、市議員林孟令服務處一早搭好棚架，擺出多桌美食，提供豐盛小吃、飲料，免費提供香客取用。媽祖信徒一路追鑾轎、吃美食，一整天鞭炮聲不絕於耳，氣氛熱鬧。