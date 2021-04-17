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媽祖遶境路邊見「現金回收」 男曝5天金額：沒想到有人投

聯合新聞網 / 綜合報導
發起人表示剛開始只是想逗大家笑一笑，沒想到真的有人投，將會把錢全部捐出去。 圖／爆系知識家
發起人表示剛開始只是想逗大家笑一笑，沒想到真的有人投，將會把錢全部捐出去。 圖／爆系知識家

白沙屯媽祖展開遶境行程，超過10萬人沿途護駕，活動也將進入尾聲。有一名網友卻發現，在遶境的途中經過了垃圾分類站，除了一般垃圾桶外，竟然有一個籃子上寫著「現金回收」，讓他相當好奇「這是新的點子嗎？功用是什麼？」期待有人解答。

網友在臉書「爆系知識家」貼上兩張照片，只見照片裡是一個垃圾分類站，分別放上一般垃圾、寶特瓶、紙類等6個臨時垃圾桶，但仔細一看，卻有一個籃子上面貼著「現金回收」字樣，因為第一次看到，所以好奇問大家背後有什麼功用。

此文一出，網友也紛紛留言「這什麼啦，重點是還有人投」、「姜太公釣魚願者上鉤，反正放著就有人丟錢」、「如果是用於活動結束後清潔費，我也會丟錢」、「許願池概念」，大多數的人都認為應該是「香油錢的概念」。

發起人表示剛開始只是想逗大家笑一笑，沒想到真的有人投，將會把錢全部捐出去。 圖／爆系知識家
發起人表示剛開始只是想逗大家笑一笑，沒想到真的有人投，將會把錢全部捐出去。 圖／爆系知識家

對此，有人神到發起人在臉書發文寫道「垃圾分類站地點」，「從白沙屯出發，在通霄灣、甲南道路、追分陸橋、彰化四海永和豆漿、田尾公路花園全家超商、溪洲正新輪胎停車場、魚寮鎮安宮前、虎尾國興汽車修理廠。

他也表示，「感謝大家對垃圾分類的支持，也感謝大家對現金回收的支持，從4月11日至今共有4,752元，由於明天我要和大家一起走進北港，垃圾回收的工作將於今夜停止。我再回到拱天宮將會將4,752元捐出取得收據再行公布。」

有人也好奇「現金回收」是什麼意思，他也解釋「剛開始只是想逗大家笑一笑，結果一不小心就有人丟下去了，香燈腳還會關心每站有無成長，拍照！希望帶給大家歡樂」。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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