大甲媽鑾轎駐駕彰化市天后宮 信眾依序參拜

中央社 / 彰化16日電

台中大甲媽祖鑾轎今天駐駕彰化市天后宮，為防搶轎衝突，警方在天后宮周邊設拒馬，700名警員維持秩序，信眾雖將天后宮周邊擠得水泄不通，但經警員指揮，仍依序進天后宮參拜。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎傍晚進彰化市區，許多跟隨媽祖鑾轎信眾讓彰化市街道熱鬧滾滾。

彰化縣長王惠美獻花給大甲媽時說，祈求風調雨順，疫情趕快消散，而大甲媽祖鑾轎會開放民眾參拜，不像以往駐駕天后宮後短暫休息就立即起駕。

在場警員手拉手組成人牆，讓信眾進天后宮參拜，秩序大致良好。

大甲媽祖鑾轎預計今天深夜從彰化天后宮起駕，走台1線北上往台中市前進，預計明天凌晨離開彰化市後進台中市，繼續遶境行程。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

延伸閱讀

台中大甲鎮瀾宮媽祖進校園 小朋友排隊鑽轎腳

大甲媽駐蹕員林宏仁醫院 壓轎金開放信眾領取

大甲媽鑾轎將進彰化市區 警方交管至少18小時

大甲媽祖回鑾 台中警約制陣頭勿搶轎布重兵維安

相關新聞

「總統好！」vs.「進喔！」司儀群眾不同調 媽祖遶境傳爆笑插曲

白沙屯北港進香，今天傳出一段超爆笑的插曲。北港朝天宮前今天聚集超過10萬人迎接媽祖，總統蔡英文比媽祖先到，朝天宮司儀為感...

裝人工關節無法跪！她不能鑽轎底好失望 媽祖聽見心聲現神蹟

大甲媽祖從9日展開為期9天8夜的遶境活動，17日回鑾台中，大批信徒連日來跟隨著媽祖的腳步徒步進香，一名女網友在臉書上分享日前得到媽祖娘娘的關愛，讓她可以近距離為神明扛轎，貼文讓許多人看了好羨慕。

影／大甲媽回鑾彰化再爆數波激烈推擠衝突 清晨進入台中市

大甲鎮瀾宮媽祖昨晚回鑾停駐彰化市天后宮，今天（17日）零時準時起駕，沿著永樂街前行，彰化警方部署700名人次警力維持秩序...

白沙屯媽三進三出 10萬人喊進喔

白沙屯媽祖昨天抵達目的地雲林縣北港朝天宮，在超過10萬人聚集高喊「進喔！進喔！」的震耳呼喊聲中，神轎隊3進3出百米衝刺，...

粉紅超跑飆起來！媽祖遶境聲勢解析

媽祖遶境屬於臺灣的重大活動，尤其是大甲鎮瀾宮的遶境活動更被列為世界三大宗教盛事之一。源大數據透過uMiner數據分析平台來解析四月瘋媽祖遶境活動所產生的網路聲勢，讓大家知道媽祖到底有多夯。

大甲媽駐蹕員林宏仁醫院 壓轎金開放信眾領取

大甲媽回鑾今天進入員林市，像往年一樣駐蹕宏仁醫院，董事長陳鴻銘率領院長郭顯懋、副院長朱建統、東華醫院院長張國翊和常春醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。