大甲媽鑾轎駐駕彰化市天后宮 信眾依序參拜

台中大甲媽祖鑾轎今天駐駕彰化市天后宮，為防搶轎衝突，警方在天后宮周邊設拒馬，700名警員維持秩序，信眾雖將天后宮周邊擠得水泄不通，但經警員指揮，仍依序進天后宮參拜。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎傍晚進彰化市區，許多跟隨媽祖鑾轎信眾讓彰化市街道熱鬧滾滾。

彰化縣長王惠美獻花給大甲媽時說，祈求風調雨順，疫情趕快消散，而大甲媽祖鑾轎會開放民眾參拜，不像以往駐駕天后宮後短暫休息就立即起駕。

在場警員手拉手組成人牆，讓信眾進天后宮參拜，秩序大致良好。

大甲媽祖鑾轎預計今天深夜從彰化天后宮起駕，走台1線北上往台中市前進，預計明天凌晨離開彰化市後進台中市，繼續遶境行程。