粉紅超跑飆起來！媽祖遶境聲勢解析

媽祖遶境屬於臺灣的重大活動，尤其是大甲鎮瀾宮的遶境活動更被列為世界三大宗教盛事之一。源大數據透過uMiner數據分析平台來解析四月瘋媽祖遶境活動所產生的網路聲勢，讓大家知道媽祖到底有多夯。

媽祖遶境活動具有悠久的歷史意義，也是臺灣重要的傳統文化，不過這項傳統活動的熱度在網路社群上也很高。從活動開始至今，白沙屯拱天宮與大甲鎮瀾宮的遶境活動在網路社群上已經累積超過200萬次的互動次數，完全不受臉書觸及率降低所影響，成為全台最夯活動沒有之一。目前4大遶境活動中，以白沙屯拱天宮的網路聲量最高，主要聲量來自於白沙屯拱天宮官方粉專的頻繁貼文以及媒體的隨行報導，遶境過程中停駕的地點以及參拜民眾虔誠祈禱的身姿，傳遞給有心卻又無法隨行的網友。大甲鎮瀾宮的網路聲量雖然不入白沙屯拱天宮，不過其社群分享數卻是最高的，可見有不少信徒希望遶境直播能夠讓身邊朋友也一同身歷其境。尚未開始遶境活動的北港朝天宮與新港奉天宮，由於宣傳規劃的繞境行程，讓準備參與的香客也積極互動，因此在網路社群上的熱度也不低。

各宮廟網路聲勢與社群互動數。表／源大數據提供

遶境活動之所以在網路上那麼紅，除了虔誠信徒熱烈支持外，政治人物的參與也提供不少討論度。在今年的遶境活動中，包括蔡英文總統、馬英九前總統與國民黨江啟臣主席也罕見達成藍綠共識，就是在參拜時向「雨水媽」祈求台灣能夠天降甘霖、早日解決水情問題。

不過，本次遶境活動也有另一項負面的全民共識，就是不滿遶境時所產生的垃圾亂象。除了媒體報導時有大量網友按怒之外，也有網友在Dcard貼文批評。希望大家在參加後續的遶境活動時注意維持地方整潔，為傳統文化的傳承過程中保持良好的外在形象。

蔡英文總統見證白沙屯媽祖啟程進香與祈求渡過水情。圖／蔡英文臉書

馬英九前總統前往大甲鎮瀾宮祈福。圖／馬英九臉書