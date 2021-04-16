台中大甲鎮瀾宮媽祖進校園 小朋友排隊鑽轎腳
台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎，今天上午在員林市一間醫院停駕，醫護人員列隊接駕，也贈送壓轎金給患者，媽祖鑾轎隨後北上進入花壇鄉時特別進入華南國小，讓100多名小朋友鑽轎腳。
台中大甲鑽瀾宮媽祖展開9天8夜遶境活動，大甲媽鑾轎上午在彰化員林市宏仁醫院停駕，醫護人員列隊拉彩炮迎接媽祖，醫師則獻花獻果，祈求平安健康，鑾轎在醫院停駕時，醫院員工則是分送壓轎金給患者家屬。
大甲鎮瀾宮媽祖隨即走台一線北上，行經大村鄉、花壇鄉，朝彰化市前進，大批信徒跟隨媽祖鑾轎一路北上，即便豔陽高照，信徒們仍不減熱情，也有學生拿著學生證、原子筆，要請大甲媽隨行隊伍中的36執事加持，希望學業考試順利。
媽祖鑾轎經過花壇鄉華南國小時，媽祖特別進入學校，100多名小朋友在操場排隊等著鑽轎腳，在媽祖鑾轎離開學校時，小朋友們一起大喊「謝謝媽祖」，感謝大甲媽祖庇佑。
大甲媽鑾轎今晚將進入彰化市區遶境，駐駕彰化市永樂商圈彰化市天后宮，彰化警方擔心爆發搶轎衝突，在永樂商圈排出400公尺長拒馬陣，晚上也會派出700名員警管制人車進入，避免發生衝突。
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