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裝人工關節無法跪！她不能鑽轎底好失望 媽祖聽見心聲現神蹟

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為日前上百信眾湧入新港奉天宮正殿，爭相觸摸大甲媽神尊，沾福氣。記者莊祖銘／攝影
圖為日前上百信眾湧入新港奉天宮正殿，爭相觸摸大甲媽神尊，沾福氣。記者莊祖銘／攝影

大甲媽祖從9日展開為期9天8夜的遶境活動，17日回鑾台中，大批信徒連日來跟隨著媽祖的腳步徒步進香，一名女網友在臉書上分享日前得到媽祖娘娘的關愛，讓她可以近距離為神明扛轎，貼文讓許多人看了好羨慕。

原PO在臉書「靈異公社」寫道，日前她到新港追媽祖時，路上看到許多人整齊地在排隊，後來得知他們都是準備要鑽轎底，原PO聽了相當羨慕，因為她雙膝都是人工關節，根本不能跪，無法鑽轎底讓她相當失落。

當找到神轎時，她雙手合十地向媽祖娘娘訴說自己想鑽轎底的願望，說完沒多久，突然間原PO被人群推到神轎旁，這時轎班人員跟她說「頭先鑽過去」，一開始她還會意不過來，對方這時說了一句「妳不是要扛轎嗎？」原PO聽完立刻鑽進裡面，扛上轎桿，轎班人員還說扛轎要抬頭挺胸，讓她心裡相當激動。

原PO不敢相信美夢成真，在心裡感謝媽祖娘娘能聽到她的心聲，「我無法跪著鑽轎底，您竟然讓我可以在人群中被擠到您神轎旁，還讓我扛轎。感謝媽祖娘娘的疼愛，用這個方式可以最近距離的靠近媽祖娘娘」。

貼文讓許多人看了大讚，「好感動…整個起雞皮疙瘩」、「好神哦！轎班員怎麼知道」、「真的是最好的神蹟見證者」、「好棒，代表妳平時心善，娘娘才都會如妳所願」、「我也扛過，真的心情超感動的，那晚睡覺都會笑」、「只要誠心，媽祖都聽得到的」。還有網友說通常不會讓女信徒扛轎，「哇噻，能鑽神轎已經很厲害，原PO還能抬神轎，真的有保佑。因為神轎不易接受女性觸碰」。

一名女網友在臉書分享日前跟隨大甲媽祖時所發生的神蹟。 圖／翻攝自「靈異公社」
一名女網友在臉書分享日前跟隨大甲媽祖時所發生的神蹟。 圖／翻攝自「靈異公社」

大甲媽祖 遶境

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