大甲媽鑾轎將進彰化市區 警方交管至少18小時

台中市大甲媽回鑾今天下午即將進入彰化市區，為防範衝突發生，彰化警方中午將在彰化市展開至少18小時的交通管制，像是彰化市大埔路、中山路及民族路等都將管制人車通行。

台中大甲鎮瀾宮媽祖展開為期9天8夜的遶境活動，大甲媽祖回鑾昨天傍晚進入北斗鎮時，發生推擠衝突，警方帶回一名男子訊問，而媽祖鑾轎今天上午在員林市區遶境，預計傍晚從花壇鄉進入彰化市區。

彰化警方指出，將從中午12時起到明天凌晨6時，展開至少18小時的交通管制；當大甲媽從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段時將封閉道路，疏導車流往花壇中山路方向改道，另大埔路往花壇方向將禁止車輛進入，疏導車流由大埔排水溝接中山路行駛。

當神轎要橫越中山路段進入華山路時，於中山、曉陽路口與中山、孔門路口將實施車輛改道措施，指揮民眾車輛改道金馬路與旭光路方向；另媽祖神轎行經華山路、民族路口時，往年常因人潮眾多易造成交通壅塞，員警將在民族、曉陽路口，民族、永樂街口，中正、華山路口，華山、民生路口，中山、華山路，指揮民眾提前改道。

至於媽神鑾轎今晚預計駐駕位於彰化市永樂街的彰化天后宮，當媽祖鑾轎從民族路進入永樂街時，由於永樂街路幅狹小無法以調撥車道因應，神轎進入會有大量人潮進入，為避免人潮推擠發生意外，警方將在永樂街彈性實施人車管制。

大甲媽祖鑾轎明天清晨要離開彰化縣時，警方會針對中山路北上至勝景遊覽車公司前缺口，臨時封閉道路，員警會在中山國聖路口與勝景遊覽車前操控號誌管制車輛，方便神轎橫越中山路。