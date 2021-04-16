快訊

太魯閣號案釀49死...李義祥未構成殺人罪嫌 花檢曝原因

地牛翻身！15:28規模4.6地震 最大震度台東4級

大甲媽鑾轎將進彰化市區 警方交管至少18小時

中央社 / 彰化16日電

台中市大甲媽回鑾今天下午即將進入彰化市區，為防範衝突發生，彰化警方中午將在彰化市展開至少18小時的交通管制，像是彰化市大埔路、中山路及民族路等都將管制人車通行。

台中大甲鎮瀾宮媽祖展開為期9天8夜的遶境活動，大甲媽祖回鑾昨天傍晚進入北斗鎮時，發生推擠衝突，警方帶回一名男子訊問，而媽祖鑾轎今天上午在員林市區遶境，預計傍晚從花壇鄉進入彰化市區。

彰化警方指出，將從中午12時起到明天凌晨6時，展開至少18小時的交通管制；當大甲媽從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段時將封閉道路，疏導車流往花壇中山路方向改道，另大埔路往花壇方向將禁止車輛進入，疏導車流由大埔排水溝接中山路行駛。

當神轎要橫越中山路段進入華山路時，於中山、曉陽路口與中山、孔門路口將實施車輛改道措施，指揮民眾車輛改道金馬路與旭光路方向；另媽祖神轎行經華山路、民族路口時，往年常因人潮眾多易造成交通壅塞，員警將在民族、曉陽路口，民族、永樂街口，中正、華山路口，華山、民生路口，中山、華山路，指揮民眾提前改道。

至於媽神鑾轎今晚預計駐駕位於彰化市永樂街的彰化天后宮，當媽祖鑾轎從民族路進入永樂街時，由於永樂街路幅狹小無法以調撥車道因應，神轎進入會有大量人潮進入，為避免人潮推擠發生意外，警方將在永樂街彈性實施人車管制。

大甲媽祖鑾轎明天清晨要離開彰化縣時，警方會針對中山路北上至勝景遊覽車公司前缺口，臨時封閉道路，員警會在中山國聖路口與勝景遊覽車前操控號誌管制車輛，方便神轎橫越中山路。

▌延伸推薦：

2021媽祖遶境起跑 4大廟宇特點一次看

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

延伸閱讀

牛棚吊掛捕蚊設備 養牛最多的彰化嚴防牛結節疹入侵

大甲媽回鑾明進入台中 警方嚴陣以待防搶轎

軍方消防車投入水補大作戰 支援彰化醫療院所供水

大甲媽回鑾昨爆群架 彰警今灑700人次：暴力行為就逮捕

相關新聞

影／10萬人齊喊進喔！白沙屯媽祖三進三出 重頭戲超震撼

白沙屯媽祖今午抵達目的地北港朝天宮，在超過10萬人聚集高喊「進喔！進喔！」的巨大喊聲中，神轎隊三進三出的百米衝刺，是白沙...

大甲媽回鑾明進入台中 警方嚴陣以待防搶轎

大甲媽祖9天8夜遶境行程，預計明日中午過後將抵達台中市沙鹿區沙田路與向上路口處，晚間將駐駕清水朝興宮，由於明天適逢假日，...

影／小英總統北港徒步進香 體驗白沙屯媽祖香燈腳日常

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今晨3點半從六房媽土庫紅壇起駕，進香隊伍一路沿縣道145前進，早上7點10分從元長鄉往台19線朝北港...

蔡英文步行5公里 送白沙屯媽祖到北港

白沙屯媽祖今天抵達目的地北港朝天宮，超過10萬人沿途護駕，蔡英文總統也參加隨香徒步五公里，一路民眾不斷喊「總統好」，爭相...

影／白沙屯媽祖抵北港朝天宮 蔡英文化身香燈腳陪同

白沙屯媽祖今天中午抵達雲林北港朝天宮，蔡英文總統與桃園市長鄭文燦在稍早於真武殿牌樓前等候白沙屯媽祖，隨後化身為香燈腳走入...

大甲媽回鑾昨爆群架 彰警今灑700人次：暴力行為就逮捕

大甲鎮瀾宮媽祖遶境今天回鑾經過彰化，預定深夜11時從駐駕的彰化天后宮起駕回台中，鑑於昨天在北斗發生陣頭暴力衝突，彰化警分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。