大甲媽祖回鑾 台中警約制陣頭勿搶轎布重兵維安

大甲媽祖17日回鑾台中，屆時將湧入大批朝拜媽祖人潮，台中市警察局規劃遶境路徑的交通管制，事前約制陣頭、宮廟，勿發生搶轎情事，重兵布署警力，維護媽祖鑾轎安全。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動即將回鑾，17日進入台中地區，行經大肚、龍井、沙鹿、清水等地區，晚間駐駕清水朝興宮，18日清晨起駕回鑾大甲鎮瀾宮安座。

因應大批追隨媽祖的香客湧入，清水警分局將視車流狀況，彈性實施交通管制。大甲媽祖鑾轎進入沙鹿區後，鑾轎行進的遶境道路，將實施調撥車道，管制時間為17日中午12時至晚間8時止，分流沙田路北上車流改道向上路、中華路紓解車潮。

18日清晨，大甲媽祖鑾轎自清水朝興宮起駕，清水警分局在清水區中山路與中華路口起至中華北路、中山路口沿線南下實施調撥車道，管制時間自凌晨5時至中午12時，疏解車流。

大甲媽祖回鑾鎮瀾宮，鑾轎先在市區遶境，大批信徒湧入大甲城，大甲警分局18日實施三層交通管制，除規劃行人徒步區、另有禁止汽車進入區，以及實施調撥車道管制路段。

警方呼籲民眾可多搭乘大眾交通工具，將車子停在鄰近車站，搭乘區間車進入大甲站，沿著蔣公路步行5分鐘抵達鎮瀾宮，或是搭公車在大甲總站下車，免去塞車之苦。

大甲媽祖回鑾台中，清水警分局事前約制各陣頭、宮廟，勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件。警方表示，本次大甲媽回鑾勤務，將布署重兵警力，全力維護媽祖鑾轎安全，警方加強蒐證錄影，遇有衝突即刻制止並依法逮人送辦，呼籲各陣頭宮廟勿以身試法。