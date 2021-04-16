大甲媽祖遶境發生推擠衝突 警帶回一男釐清案情
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動今天傍晚傳出推擠衝突，警方指出，鑾轎隊伍行經彰化北斗鎮中山路、斗苑路時，林男和其他民眾發生推擠衝突，警方獲報帶回林男，釐清衝突發生原因。
台中大甲鎮瀾宮媽祖日前展開為期9天8夜的遶境活動，大甲媽鑾轎今天下午來到彰化北斗鎮，鑾轎隊伍行經北斗鎮中山路、斗苑路口時，人群突然發生推擠衝突，維持秩序的員警見狀，及時把人群拉開，才沒有讓衝突擴大。
彰化縣警察局北斗分局長王國峯接受媒體聯訪時說，員警帶回一名林姓男子，經查林男為北斗在地人，前往現場參與鑾轎遶境活動時，因現場擁擠和他人發生糾紛，警方將依據現場蒐證影像釐清過程，依法究辦。
農曆三月瘋媽祖
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