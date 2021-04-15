快訊

丹麥停用AZ疫苗開記者會 女官員「90度傾斜」重摔倒地

直播／本島傳牛結節疹 桃園明起針對5800頭牛打疫苗預防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心疼腦麻兒 白沙屯媽祖1天3度賜福還衝車站送別

聯合新聞網 / 綜合報導
白沙屯媽祖遶境停轎清水區台中港火車站前一處民宅，小比媽帶著腦麻兒參拜媽祖。圖／警方提供
白沙屯媽祖遶境停轎清水區台中港火車站前一處民宅，小比媽帶著腦麻兒參拜媽祖。圖／警方提供

白沙屯媽祖遶境日前抵達台中市清水區時，一名單親媽媽陳嘉齡推著腦麻兒前去參拜，祈求媽祖娘娘的庇佑，揪心的畫面讓旁人相當動容，紛紛讓出最前方的位置給這對母子。或許是媽祖娘娘心疼這對母子，一天裡讓他們相遇3次，讓陳嘉齡深深感動到紅了眼眶。

45歲的陳嘉齡是名單親媽媽，時常帶著極重度腦性麻痺兒子「小比」參加馬拉松賽，3年來完成154場。據《太報》報導，小比媽原本是法律系畢業高材生，兒子今年20歲，6歲時施打預防針後成腦麻，她為了細心照顧孩子辭去白領工作，並當臨時工賺取兩人的生活費。

陳嘉齡說小比心臟有血管瘤，腦部有積水，身體狀況很不好，就像炸彈一樣不知何時會爆發，離開人世，這次她帶著小比專程從高雄趕到台中，希望能向媽祖娘娘祈求保佑孩子20日的手術能夠順利。

他們12日從大甲就跟著遶境隊伍到清水，上午11點時，當鑾轎在台中港火車站前一處民宅暫停休息時，陳嘉齡推著兒子向媽祖參拜，並抓著小比的手拜了又拜，周遭的人心疼這對母子，主動讓出最中間、最前面的位置給他們，讓母子倆得以在鑾轎前近距離向媽祖祈福。

後來兩人離開隊伍到紫雲巖參拜，沒想到10分鐘後媽祖鑾轎也出現在同一地點，這也是他們第二次相遇；當陳嘉齡帶著小比到清水火車站準備搭車返回高雄前，突然媽祖鑾轎帶著信眾衝到火車站，似乎是要為母子倆送別。

有信徒表示，當天下午鑾轎在台中清水中山路上突然不走了，接著就在原地打轉，當眾人以為媽祖娘娘準備在這裡駐駕時，鑾轎突然轉往清水火車站前進，並且遇到陳嘉齡母子，而陳嘉齡感動的表示應該是媽祖娘娘心疼小比才一直來看他，「非常謝謝媽祖來送我們」。

▌延伸推薦：

白沙屯拱天宮：路線全憑神轎指引

遶境 白沙屯媽祖

延伸閱讀

曾為白沙屯媽祖護轎3年 中風警復健後拄拐杖跟隨進香15年

「粉紅超跑」曾因門太小卡關 2年後再回這家修車廠停駕

醫療媽祖進員林駐宏仁醫院 開放參拜

媽祖鑾轎到底會不會自己動？正反兩派網友大戰

相關新聞

睽違10年喜相逢！白沙屯媽祖今晚駐駕六房媽土庫紅壇

白沙屯媽祖徒步進香來到第4天，今晨6時許媽祖鑾轎從雲林縣西螺廣福宮起駕後，即往虎尾方向前進，約下午5點左右駐駕在六房媽五...

心疼腦麻兒 白沙屯媽祖1天3度賜福還衝車站送別

白沙屯媽祖遶境日前抵達台中市清水區時，一名單親媽媽陳嘉齡推著腦麻兒前去參拜，祈求媽祖娘娘的庇佑，揪心的畫面讓旁人相當動容，紛紛讓出最前方的位置給這對母子。或許是媽祖娘娘心疼這對母子，一天裡讓他們相遇3次，讓陳嘉齡深深感動到紅了眼眶。

曾為白沙屯媽祖護轎3年 中風警復健後拄拐杖跟隨進香15年

白沙屯媽祖從11日深夜起駕，沿途有大批虔誠的信徒跟隨，隊伍當中也有不少讓人覺得感動暖心的故事，一名罹患中風的前員警不畏病魔，靠著對媽祖的信仰，一步一腳印的走完整個行程，參加媽祖遶境也成為他活著的動力之一。

「粉紅超跑」曾因門太小卡關 2年後再回這家修車廠停駕

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今天近午停駕在虎尾鎮市溪路一處民宅休息，約下午2點繼續起駕，往市區方向前進，沿途走中正路再回到縣道1...

總統16日再當白沙屯媽香燈腳 綠營推精油貼布助陣

總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文預計16日上午將前往雲林，參與白沙屯媽祖進香，也將至北港朝天宮參拜。這是總統連續3...

民進黨竹市黨部參與大甲媽遶境 為台灣、新竹祈福

倒數三天，大甲媽遶境即將返抵鎮瀾宮，民進黨新竹市黨部首開先例，全程派員參與，黨部主委、新竹市議員陳建名今凌晨專程南下西螺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。