心疼腦麻兒 白沙屯媽祖1天3度賜福還衝車站送別

白沙屯媽祖遶境日前抵達台中市清水區時，一名單親媽媽陳嘉齡推著腦麻兒前去參拜，祈求媽祖娘娘的庇佑，揪心的畫面讓旁人相當動容，紛紛讓出最前方的位置給這對母子。或許是媽祖娘娘心疼這對母子，一天裡讓他們相遇3次，讓陳嘉齡深深感動到紅了眼眶。

45歲的陳嘉齡是名單親媽媽，時常帶著極重度腦性麻痺兒子「小比」參加馬拉松賽，3年來完成154場。據《太報》報導，小比媽原本是法律系畢業高材生，兒子今年20歲，6歲時施打預防針後成腦麻，她為了細心照顧孩子辭去白領工作，並當臨時工賺取兩人的生活費。

陳嘉齡說小比心臟有血管瘤，腦部有積水，身體狀況很不好，就像炸彈一樣不知何時會爆發，離開人世，這次她帶著小比專程從高雄趕到台中，希望能向媽祖娘娘祈求保佑孩子20日的手術能夠順利。

他們12日從大甲就跟著遶境隊伍到清水，上午11點時，當鑾轎在台中港火車站前一處民宅暫停休息時，陳嘉齡推著兒子向媽祖參拜，並抓著小比的手拜了又拜，周遭的人心疼這對母子，主動讓出最中間、最前面的位置給他們，讓母子倆得以在鑾轎前近距離向媽祖祈福。

後來兩人離開隊伍到紫雲巖參拜，沒想到10分鐘後媽祖鑾轎也出現在同一地點，這也是他們第二次相遇；當陳嘉齡帶著小比到清水火車站準備搭車返回高雄前，突然媽祖鑾轎帶著信眾衝到火車站，似乎是要為母子倆送別。

有信徒表示，當天下午鑾轎在台中清水中山路上突然不走了，接著就在原地打轉，當眾人以為媽祖娘娘準備在這裡駐駕時，鑾轎突然轉往清水火車站前進，並且遇到陳嘉齡母子，而陳嘉齡感動的表示應該是媽祖娘娘心疼小比才一直來看他，「非常謝謝媽祖來送我們」。