快訊

打臉打炒房政策 Q1北北桃竹、基隆新建案價格全面上漲

南機場都更 開發單位竟稱：居民非高級人才，有騎樓易髒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾為白沙屯媽祖護轎3年 中風警復健後拄拐杖跟隨進香15年

聯合新聞網 / 綜合報導
白沙屯媽祖遶境吸引眾多信徒跟隨。 聯合報系資料照片／記者林敬家攝影
白沙屯媽祖遶境吸引眾多信徒跟隨。 聯合報系資料照片／記者林敬家攝影

白沙屯媽祖從11日深夜起駕，沿途有大批虔誠的信徒跟隨，隊伍當中也有不少讓人覺得感動暖心的故事，一名罹患中風的前員警不畏病魔，靠著對媽祖的信仰，一步一腳印的走完整個行程，參加媽祖遶境也成為他活著的動力之一。

《三立新聞網》報導，50歲的古國豐15年前是通霄分局埔口派出所員警，當時服務的轄區就在拱天宮附近，每一年媽祖遶境他都得去護轎，連續護了3年，沒想到第4年卻不幸中風。

古國豐說35歲那年，有一天早上8點下班後，他帶著家人出遊採草莓，沒想到一下車人就中風，隨即倒在地上無法動彈，右手右腳無法控制，一般人輕鬆可以做到的下床、上廁所、坐在餐桌旁吃飯，都成為古國豐非常艱難的事，病情嚴重時還動過開腦手術。

經過幾個月的復健，古國豐慢慢可以再走路，他也開始每年參加媽祖進香活動，雖然行動無法跟上鑾轎的速度，語言能力也不如從前，但他不放棄地靠著對媽祖虔誠的信仰，拄著拐杖、緩慢地一步一步走完行程。

古國豐透露參加媽祖進香已成為他有生之年活著的動力之一，參加遶境活動讓他覺得自己像回到娘家見到媽祖，心靈也獲得慰藉。

▌延伸推薦：

白沙屯拱天宮：路線全憑神轎指引

遶境 白沙屯媽祖

延伸閱讀

「粉紅超跑」曾因門太小卡關 2年後再回這家修車廠停駕

明星臉！女主播撞臉媽祖神像 網友驚艷：林默娘轉世

醫療媽祖進員林駐宏仁醫院 開放參拜

明道大學迎大甲媽 出動千萬曳引機 標哥：這排場沒看過

相關新聞

曾為白沙屯媽祖護轎3年 中風警復健後拄拐杖跟隨進香15年

白沙屯媽祖從11日深夜起駕，沿途有大批虔誠的信徒跟隨，隊伍當中也有不少讓人覺得感動暖心的故事，一名罹患中風的前員警不畏病魔，靠著對媽祖的信仰，一步一腳印的走完整個行程，參加媽祖遶境也成為他活著的動力之一。

「粉紅超跑」曾因門太小卡關 2年後再回這家修車廠停駕

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今天近午停駕在虎尾鎮市溪路一處民宅休息，約下午2點繼續起駕，往市區方向前進，沿途走中正路再回到縣道1...

民進黨竹市黨部參與大甲媽遶境 為台灣、新竹祈福

倒數三天，大甲媽遶境即將返抵鎮瀾宮，民進黨新竹市黨部首開先例，全程派員參與，黨部主委、新竹市議員陳建名今凌晨專程南下西螺...

醫療媽祖進員林駐宏仁醫院 開放參拜

大甲媽九天八夜遶境行程今天已回鑾到彰化縣北斗鎮，隨行的大甲鎮瀾宮醫療團沿途義務醫治信徒飽受好評，由醫療團所供奉的醫療媽祖...

影／全家人陪腦麻青年徒步進香 同行信眾暖心喊加油

今年17歲的王同學，出生即被醫生診斷是腦性麻痺，行動得靠家人幫忙，但王同學一家4人相當有毅力，昨天從彰化花壇一路跟隨白沙...

超友善！水荒嚴重這家游泳池開放白沙屯信徒免費淋浴

各地水荒嚴重，加上連日天氣炎熱，跟隨媽祖隨香的香燈腳，每天百里跋涉汗流夾背，在各地缺水當口，淋浴更加困難，雲林縣北港鎮夏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。