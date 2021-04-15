曾為白沙屯媽祖護轎3年 中風警復健後拄拐杖跟隨進香15年

白沙屯媽祖從11日深夜起駕，沿途有大批虔誠的信徒跟隨，隊伍當中也有不少讓人覺得感動暖心的故事，一名罹患中風的前員警不畏病魔，靠著對媽祖的信仰，一步一腳印的走完整個行程，參加媽祖遶境也成為他活著的動力之一。

據《三立新聞網》報導，50歲的古國豐15年前是通霄分局埔口派出所員警，當時服務的轄區就在拱天宮附近，每一年媽祖遶境他都得去護轎，連續護了3年，沒想到第4年卻不幸中風。

古國豐說35歲那年，有一天早上8點下班後，他帶著家人出遊採草莓，沒想到一下車人就中風，隨即倒在地上無法動彈，右手右腳無法控制，一般人輕鬆可以做到的下床、上廁所、坐在餐桌旁吃飯，都成為古國豐非常艱難的事，病情嚴重時還動過開腦手術。

經過幾個月的復健，古國豐慢慢可以再走路，他也開始每年參加媽祖進香活動，雖然行動無法跟上鑾轎的速度，語言能力也不如從前，但他不放棄地靠著對媽祖虔誠的信仰，拄著拐杖、緩慢地一步一步走完行程。

古國豐透露參加媽祖進香已成為他有生之年活著的動力之一，參加遶境活動讓他覺得自己像回到娘家見到媽祖，心靈也獲得慰藉。