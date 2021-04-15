大甲媽祖回鑾 中市議長送防疫口罩餅舖發墊轎金

大甲媽祖回鑾，信眾爭相索取媽祖周邊信物，配合防疫，台中市議長張清照服務處備妥1萬個口罩免費送；另有知名餅舖也準備墊轎金，將在多個門市發送，為遶境行腳者祈求平安。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香9日起駕，18日回鑾鎮瀾宮安座。在遶境期間，信徒爭相索取媽祖周邊的寶物，祈求來年平安、順利。張清照服務處今年除準備4萬份的墊轎金外，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫政策，更準備了1萬份的口罩。

張清照服務處指出，疫情期間迎媽祖，務必戴上口罩，服務處今年推出精美的口罩，17日在服務處發送，紅色的口罩上印有Q版媽祖圖案，可愛又喜氣，民眾只要到服務處打卡按讚即可獲得。

張清照17日在服務處設小吃美食攤，提供豐盛的小吃和飲料供信眾和鄉親免費取用，包括米苔目、肉粽、甜粽、關東煮和烤肉攤、飲料、茶、水等，清水福宴餐廳也贊助設點心攤，下午3時免費供應，信眾可到服務處吃美食、靜待大甲媽鑾轎。

大甲裕珍馨餅舖多年來，固定舉辦「媽祖回鑾墊轎金發送活動」，18日上午10時，大甲光明旗艦店、蔣公店門市各發1500份墊轎金，今年首度擴大至台中烏日高鐵、台中廣三SOGO與台中大遠百3間專櫃發送各50份，不限消費金額可獲贈1份。