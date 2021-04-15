快訊

徐乃麟又怒了！ 髒話飆罵博恩「我錯了嗎」

丹麥停打AZ疫苗…我接種是否調整？ 指揮中心14時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽祖鑾轎到底會不會自己動？正反兩派網友大戰

聯合新聞網 / 綜合報導
白沙屯媽祖鑾轎遶境。圖／聯合報系資料照片
白沙屯媽祖鑾轎遶境。圖／聯合報系資料照片

大甲媽、白沙屯遶境，是台灣每年重要的宗教盛事，許多忠實信徒會到場參與。有一名網友最近在跟長輩爭論，「媽祖鑾轎到底會不會自己動？」，他認為若真有此事，應該要把鑾轎放下，讓大家見證奇蹟，但長輩卻有不同想法，此文也引起網友兩派論戰。

網友在「爆怨2公社」發文說，最近逢媽祖遶境時期，和長輩吵到一個問題，「媽祖鑾轎到底會不會自己動？」，他認為如果鑾轎會自己動的話，為什麼不把鑾轎放下，讓大家見證神轎自己動的奇蹟，放任聖母娘娘被不信任，但長輩則認為這樣對媽祖不尊敬，沒人敢這樣做。

原PO又進一步說道，他認為「媽祖慈悲為懷又很親民，表演給大家看一下難道她會介意」，他也說明，只是好奇，但沒有不相信，「相不相信神跟相不相信神轎會自己動，邏輯上是兩回事」。

此文一出馬上引起兩派網友論戰，相信的人認為「啊...我朋友他們之前扛轎一直轉，轉到四個到飛出去，他們說很玄轎子真的會有一個很奇怪的力在移動，阿我是也很好奇，但是我相信真的有，哈哈」、「我自己玩過筆仙...我信！」、「有機會的話您可申請能否抬轎，可以的話再申請抬前面，看看指引方向由誰導」。

不相信的人則說「信徒自己騙自己，又無法反駁你，就硬凹」、「裝睡的人叫不醒，沒人抬自己動我才相信啦」、「因為放下來就不會動了」、「不要講實話」、「我認真的說這是假的，但是請你配合演一場。」。

也有人持中立態度「坦白說，我覺得信仰別太追究，信就信了、不信就不信了....就別為難各種宗教的神明了」、「我信神，但我不迷信，靜靜的參拜，足以證明我自己認知上的信仰，那些吵雜環境、是非人士，都不屬於我的世界，我不管祂到底會不會動，神是拿來放在心上，不是拿來見證奇蹟的」。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

延伸閱讀

2021媽祖遶境起跑！4大廟宇特點一次看

兩尊都跟！大甲媽祖隔500公尺巧遇白沙屯媽 信徒決定換路線了

白沙屯媽過西螺大橋有望見大甲媽 信徒期待「三媽會」

白沙屯媽、大甲媽今有望西螺相會！百年來僅4次

相關新聞

媽祖鑾轎到底會不會自己動？正反兩派網友大戰

大甲媽、白沙屯遶境，是台灣每年重要的宗教盛事，許多忠實信徒會到場參與。有一名網友最近在跟長輩爭論，「媽祖鑾轎到底會不會自己動？」，他認為若真有此事，應該要把鑾轎放下，讓大家見證奇蹟，但長輩卻有不同想法，此文也引起網友兩派論戰。

兩尊都跟！大甲媽祖隔500公尺巧遇白沙屯媽 信徒決定換路線了

台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚駐駕在西螺鎮福興宮，而苗栗拱天宮白沙屯媽祖則駐駕在西螺鎮廣福宮，兩廟直線距離約500公尺，雖然沒有...

雙媽祖今晚駐駕雲林西螺 隔850米相望無緣相會

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今晚駐駕西螺廣福宮，大甲媽祖同時在西螺市區遶境，晚上8點駐駕西螺福興宮。兩位「女神」今晚雖都駐駕西螺...

白沙屯媽過西螺大橋有望見大甲媽 信徒期待「三媽會」

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天下午4點多已從彰化縣北斗鎮過西螺大橋進入雲林縣，由於大甲媽也在西螺鎮遶境，今晚將駐...

遶境被硬塞「詭異綠色飲料」 信眾見杯身「媽祖愛你」猶豫：要喝嗎？

苗栗縣通宵鎮白沙屯拱天宮媽祖11日深夜起駕，與上萬信徒一同徒步往雲林縣北港朝天宮進香，沿路都有熱心民眾準備食物、茶水供信眾補充元氣。不過有網友遶境時被塞了一杯「綠色手搖飲」，特殊口味讓他面露難色的表示「喝還是不喝？」

影／白沙屯媽祖衝進田尾國小 校長：校慶百歲生日大禮

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天上午來到彰化縣田尾國小，讓師生躦轎底，田尾國小校長王錦鴻說，今年是田尾國小百年校慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。