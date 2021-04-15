媽祖鑾轎到底會不會自己動？正反兩派網友大戰

大甲媽、白沙屯遶境，是台灣每年重要的宗教盛事，許多忠實信徒會到場參與。有一名網友最近在跟長輩爭論，「媽祖鑾轎到底會不會自己動？」，他認為若真有此事，應該要把鑾轎放下，讓大家見證奇蹟，但長輩卻有不同想法，此文也引起網友兩派論戰。

網友在「爆怨2公社」發文說，最近逢媽祖遶境時期，和長輩吵到一個問題，「媽祖鑾轎到底會不會自己動？」，他認為如果鑾轎會自己動的話，為什麼不把鑾轎放下，讓大家見證神轎自己動的奇蹟，放任聖母娘娘被不信任，但長輩則認為這樣對媽祖不尊敬，沒人敢這樣做。

原PO又進一步說道，他認為「媽祖慈悲為懷又很親民，表演給大家看一下難道她會介意」，他也說明，只是好奇，但沒有不相信，「相不相信神跟相不相信神轎會自己動，邏輯上是兩回事」。

此文一出馬上引起兩派網友論戰，相信的人認為「啊...我朋友他們之前扛轎一直轉，轉到四個到飛出去，他們說很玄轎子真的會有一個很奇怪的力在移動，阿我是也很好奇，但是我相信真的有，哈哈」、「我自己玩過筆仙...我信！」、「有機會的話您可申請能否抬轎，可以的話再申請抬前面，看看指引方向由誰導」。

不相信的人則說「信徒自己騙自己，又無法反駁你，就硬凹」、「裝睡的人叫不醒，沒人抬自己動我才相信啦」、「因為放下來就不會動了」、「不要講實話」、「我認真的說這是假的，但是請你配合演一場。」。

也有人持中立態度「坦白說，我覺得信仰別太追究，信就信了、不信就不信了....就別為難各種宗教的神明了」、「我信神，但我不迷信，靜靜的參拜，足以證明我自己認知上的信仰，那些吵雜環境、是非人士，都不屬於我的世界，我不管祂到底會不會動，神是拿來放在心上，不是拿來見證奇蹟的」。