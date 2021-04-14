快訊

南科跳電 台電：已恢復供電、尚有一家廠商未復電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩尊都跟！大甲媽祖隔500公尺巧遇白沙屯媽 信徒決定換路線了

中央社 / 雲林縣14日電
台中大甲鎮瀾宮媽祖14日晚間將駐駕雲林西螺福興宮，而苗栗拱天宮白沙屯媽祖下午4時許也經過西螺大橋，繼續南行，令眾人期待白沙屯媽祖與大甲媽祖是否有望相會。（民眾提供）中央社
台中大甲鎮瀾宮媽祖14日晚間將駐駕雲林西螺福興宮，而苗栗拱天宮白沙屯媽祖下午4時許也經過西螺大橋，繼續南行，令眾人期待白沙屯媽祖與大甲媽祖是否有望相會。（民眾提供）中央社

台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚駐駕在西螺鎮福興宮，而苗栗拱天宮白沙屯媽祖則駐駕在西螺鎮廣福宮，兩廟直線距離約500公尺，雖然沒有雙媽會，信眾仍直呼太幸運，期待下次相會。

白沙屯媽祖今天下午4時許抵達雲林縣西螺大橋南岸，上萬信眾湧進西螺鎮，造成西螺鎮交通一度打結。

媽祖信眾們開始期待白沙屯媽祖是否會跟大甲媽祖鑾轎相遇，甚至會同時駐駕在西螺福興宮，產生難得的三媽會。

在白沙屯媽祖入境西螺鎮的同時，大甲媽祖鑾轎則從西螺果菜市場一路往北行，此時雙媽直線距離3公里，隨著兩尊媽祖鑾轎的移動，距離漸漸縮短，眾人開始認為雙媽可能會在西螺鎮相會。

然而白沙屯媽祖鑾轎在下午5時許駐駕在廣福宮，大甲媽祖鑾轎晚間則駐駕福興宮，2間媽祖廟直線距離僅500公尺，雙媽齊駐西螺鎮未碰面，信眾難免失望，但仍直呼太幸運了。

來自嘉義的塗姓男子說，今天跟著大甲媽祖鑾轎從嘉義縣新港鄉往北走，沒想到在西螺巧遇白沙屯媽祖，決定明天換跟白沙屯媽，「兩尊媽祖都跟了」。

根據紀錄，百年來只有4次「雙媽會」，分別是2004年在沙鹿、2005年在龍井、2008年在田尾相遇，2020年白沙屯媽祖則停駕在大甲鎮瀾宮。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮 白沙屯媽祖

延伸閱讀

雙媽祖今晚駐駕雲林西螺 一南一北相望無緣相會

白沙屯媽過西螺大橋有望見大甲媽 信徒期待「三媽會」

影／白沙屯媽祖停駕西螺廣福宮 信眾期待與大甲媽相會

粉紅超跑名不虛傳！白沙屯媽祖鑾駕清晨越過安全島趕路

相關新聞

兩尊都跟！大甲媽祖隔500公尺巧遇白沙屯媽 信徒決定換路線了

台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚駐駕在西螺鎮福興宮，而苗栗拱天宮白沙屯媽祖則駐駕在西螺鎮廣福宮，兩廟直線距離約500公尺，雖然沒有...

雙媽祖今晚駐駕雲林西螺 隔850米相望無緣相會

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今晚駐駕西螺廣福宮，大甲媽祖同時在西螺市區遶境，晚上8點駐駕西螺福興宮。兩位「女神」今晚雖都駐駕西螺...

白沙屯媽過西螺大橋有望見大甲媽 信徒期待「三媽會」

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天下午4點多已從彰化縣北斗鎮過西螺大橋進入雲林縣，由於大甲媽也在西螺鎮遶境，今晚將駐...

遶境被硬塞「詭異綠色飲料」 信眾見杯身「媽祖愛你」猶豫：要喝嗎？

苗栗縣通宵鎮白沙屯拱天宮媽祖11日深夜起駕，與上萬信徒一同徒步往雲林縣北港朝天宮進香，沿路都有熱心民眾準備食物、茶水供信眾補充元氣。不過有網友遶境時被塞了一杯「綠色手搖飲」，特殊口味讓他面露難色的表示「喝還是不喝？」

影／白沙屯媽祖衝進田尾國小 校長：校慶百歲生日大禮

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天上午來到彰化縣田尾國小，讓師生躦轎底，田尾國小校長王錦鴻說，今年是田尾國小百年校慶...

大甲媽祖遶境奉天宮回鑾 1夜完成垃圾清運少見口罩落地

大甲媽祖繞境9天8夜，9日晚間起駕，12日抵達嘉義縣新港鄉，晚間入奉天宮內安座，經2天1夜停留，昨晚10點在正殿舉行回駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。