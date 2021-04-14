兩尊都跟！大甲媽祖隔500公尺巧遇白沙屯媽 信徒決定換路線了

台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚駐駕在西螺鎮福興宮，而苗栗拱天宮白沙屯媽祖則駐駕在西螺鎮廣福宮，兩廟直線距離約500公尺，雖然沒有雙媽會，信眾仍直呼太幸運，期待下次相會。

白沙屯媽祖今天下午4時許抵達雲林縣西螺大橋南岸，上萬信眾湧進西螺鎮，造成西螺鎮交通一度打結。

媽祖信眾們開始期待白沙屯媽祖是否會跟大甲媽祖鑾轎相遇，甚至會同時駐駕在西螺福興宮，產生難得的三媽會。

在白沙屯媽祖入境西螺鎮的同時，大甲媽祖鑾轎則從西螺果菜市場一路往北行，此時雙媽直線距離3公里，隨著兩尊媽祖鑾轎的移動，距離漸漸縮短，眾人開始認為雙媽可能會在西螺鎮相會。

然而白沙屯媽祖鑾轎在下午5時許駐駕在廣福宮，大甲媽祖鑾轎晚間則駐駕福興宮，2間媽祖廟直線距離僅500公尺，雙媽齊駐西螺鎮未碰面，信眾難免失望，但仍直呼太幸運了。

來自嘉義的塗姓男子說，今天跟著大甲媽祖鑾轎從嘉義縣新港鄉往北走，沒想到在西螺巧遇白沙屯媽祖，決定明天換跟白沙屯媽，「兩尊媽祖都跟了」。

根據紀錄，百年來只有4次「雙媽會」，分別是2004年在沙鹿、2005年在龍井、2008年在田尾相遇，2020年白沙屯媽祖則停駕在大甲鎮瀾宮。