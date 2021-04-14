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白沙屯媽、大甲媽今有望西螺相會！百年來僅4次
台中市大甲鎮瀾宮媽祖今晚將駐駕在雲林縣西螺鎮，而苗栗拱天宮白沙屯媽祖則從彰化縣往南進雲林縣，大家期待兩尊媽祖相見，「就等白沙屯媽祖過西螺大橋」。
根據紀錄，百年來只有4次「雙媽會」，分別是2004年在沙鹿、2005年在龍井、2008年在田尾相遇，2020年白沙屯媽祖則停駕在大甲鎮瀾宮。
大甲鎮瀾宮媽祖的遶境路線固定，今天凌晨2時從嘉義縣新港奉天宮起駕一路往北行，下午已抵達雲林縣西螺鎮境內遶境，預計晚間8時駐駕西螺鎮福興宮。
白沙屯媽祖今天中午時分在北斗果菜市場休息片刻，下午2時許起駕繼續往南行。白沙屯媽祖的香客開始期待媽祖鑾轎走台1線，過西螺大橋，有望雙媽會。
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