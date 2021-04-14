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遶境被硬塞「詭異綠色飲料」 信眾見杯身「媽祖愛你」猶豫：要喝嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友參與白沙屯媽祖遶境時，被硬塞一杯綠色飲料。 圖／翻攝自爆廢1公社
網友參與白沙屯媽祖遶境時，被硬塞一杯綠色飲料。 圖／翻攝自爆廢1公社

苗栗縣通宵鎮白沙屯拱天宮媽祖11日深夜起駕，與上萬信徒一同徒步往雲林縣北港朝天宮進香，沿路都有熱心民眾準備食物、茶水供信眾補充元氣。不過有網友遶境被塞了一杯「綠色手搖飲」，特殊口味讓他面露難色的表示「喝還是不喝？」

原PO表示，他在遶境途中被熱心路人硬塞了一杯「綠油油」的飲料，並告訴他是「抹茶口味」，然而收下後才發現它叫「香菜魔人」。從照片可看到，除了品名外，飲料標籤還印著「白沙屯拱天宮」、「香燈腳」、「媽祖愛你」、「莫忘初衷」等字句，讓他非常猶豫要不要喝。

發文吸引不少網友熱情回應，「媽祖加持過的」、「為了媽祖，必須喝」、「這太神了，可惡想喝」、「喝！不能浪費唷」、「喝了見媽祖」、「特產，值得喝，趕快喝」。不過也有人覺得無法接受，「不討厭香菜，但是打汁我沒辦法接受」、「這種愛我無法接受」、「硬塞給香燈腳有點不好」、「有點母湯」，甚至有網友直接標記以厭惡香菜聞名的網紅「視網膜」。

內行網友則表示「這在彰化北斗是很紅的飲品，曾經上過電視」，建議原PO可嘗試看看。據《聯合報》報導，該店老闆是虔誠的媽祖信徒，家中也供奉著白沙屯媽祖的分靈，每年遶境都會募集飲料、食物慰勞隨香人員，今年已是第4年。

大甲媽祖 遶境 白沙屯媽祖 北港朝天宮

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