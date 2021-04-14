白沙屯媽祖轉向進入田尾國小 學童興奮鑽轎腳

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動今天早上從花壇鄉起駕，中午行經彰化田尾國小時，白沙屯媽祖突然「轉向」進入校園，小朋友則在操場排隊等著鑽轎腳，直呼很興奮。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖4月11日起駕，展開為期8天7夜進香活動；白沙屯媽祖昨天下午從台中市大肚區進入彰化市，沿著台1線南下。有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖鑾轎昨晚駐駕在彰化縣花壇鄉一間汽車公司，彰化縣長王惠美特別到場，向白沙屯媽祖上香祈求天降甘霖、疫情遠離。

白沙屯媽祖今天早上從花壇鄉起駕，走台1線省道往大村鄉、員林市、永靖鄉以及田尾鄉前進，當白沙屯媽祖行經彰化田尾鄉田尾國小時，白沙屯媽祖突然「轉向」進入田尾國小，剛好是學校下課時間，小朋友看到媽祖鑾轎進入校園，在老師安排下排隊等著鑽轎腳。

小朋友們聽從老師指示，在操場跑道上排隊趴下來，鑽完轎腳後直呼很興奮，而白沙屯媽祖繞完學校操場後隨即離開，繼續進香活動。

田尾國小校長王錦鴻接受媒體聯訪時說，先前白沙屯媽祖也曾進校園，但只短暫停留幾分鐘就離開，今年媽祖選在學校下課時間來訪，小朋友們有充裕時間迎接媽祖鑽轎腳，大家都非常開心，而學校年底將舉行百年校慶，白沙屯媽祖能進校園賜福，師生們都很珍惜。