白沙屯媽祖駐駕彰化 縣長王惠美獻花祈求天降甘霖
苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍昨天（13日）下午抵彰化縣，在行經彰化縣政府前，因縣長王惠美另有公務，由副縣長林田富代表接駕，王惠美於在晚間再前往白沙屯媽祖駐駕的MW汽車昌一汽車彰化展示中心，再前往獻花，為縣民祈福，並祈求國泰民安、風調雨順、天降甘霖、疫情遠離。
往年白沙屯媽祖行經彰化縣政府時，縣長均會親自接駕，尤其特別崇天敬神的王惠美，在昨天下午白沙屯媽祖經過彰化縣政府，卻未見接駕，讓很多人都很好奇，原來是縣長另有要公不克接駕，才指派副縣長林田富代表接駕。
不過，昨天晚間仍專程到白沙屯媽祖駐駕的花壇BMW汽車昌一汽車彰化展示中心，再次前往獻花，祈求國泰民安、風調雨順、天降甘霖、疫情遠離。
白沙屯媽祖鑾駕已有今天清晨5時，從BMW汽車昌一汽車彰化展示中心起駕，沿著台一線中山路往南，繼續進香的行程。
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