快訊

攻擊亞裔都無罪？美國「仇恨犯罪」起訴多難

下班繞路吃鹹粥出車禍被判「非職災」！法院駁：北部人不懂台南日常

白沙屯媽祖駐駕彰化 縣長王惠美獻花祈求天降甘霖

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美昨晚前往白沙屯媽祖駐駕的MW汽車昌一汽車彰化展示中心，向媽祖獻花，為縣民祈福，並祈求國泰民安、風調雨順、天降甘霖、疫情遠離。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美昨晚前往白沙屯媽祖駐駕的MW汽車昌一汽車彰化展示中心，向媽祖獻花，為縣民祈福，並祈求國泰民安、風調雨順、天降甘霖、疫情遠離。圖／彰化縣政府提供

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍昨天（13日）下午抵彰化縣，在行經彰化縣政府前，因縣長王惠美另有公務，由副縣長林田富代表接駕，王惠美於在晚間再前往白沙屯媽祖駐駕的MW汽車昌一汽車彰化展示中心，再前往獻花，為縣民祈福，並祈求國泰民安、風調雨順、天降甘霖、疫情遠離。

往年白沙屯媽祖行經彰化縣政府時，縣長均會親自接駕，尤其特別崇天敬神的王惠美，在昨天下午白沙屯媽祖經過彰化縣政府，卻未見接駕，讓很多人都很好奇，原來是縣長另有要公不克接駕，才指派副縣長林田富代表接駕。

不過，昨天晚間仍專程到白沙屯媽祖駐駕的花壇BMW汽車昌一汽車彰化展示中心，再次前往獻花，祈求國泰民安、風調雨順、天降甘霖、疫情遠離。

白沙屯媽祖鑾駕已有今天清晨5時，從BMW汽車昌一汽車彰化展示中心起駕，沿著台一線中山路往南，繼續進香的行程。

白沙屯媽祖鑾駕已有今天清晨5時，從BMW汽車昌一汽車彰化展示中心起駕，沿著台一線中山路往南，繼續進香的行程。記者劉明岩／攝影
白沙屯媽祖鑾駕已有今天清晨5時，從BMW汽車昌一汽車彰化展示中心起駕，沿著台一線中山路往南，繼續進香的行程。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美昨晚前往白沙屯媽祖駐駕的MW汽車昌一汽車彰化展示中心，向媽祖獻花，為縣民祈福，並祈求國泰民安、風調雨順、天降甘霖、疫情遠離。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美昨晚前往白沙屯媽祖駐駕的MW汽車昌一汽車彰化展示中心，向媽祖獻花，為縣民祈福，並祈求國泰民安、風調雨順、天降甘霖、疫情遠離。圖／彰化縣政府提供

▌延伸推薦：

白沙屯拱天宮：路線全憑神轎指引

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

延伸閱讀

中彰設健身房 助銀髮族增肌

宜蘭綠博彰化周 王惠美與林姿妙行銷彰化優鮮產品

宜蘭綠博彰化周登場 林姿妙與王惠美合體拍賣優質農產

欣賞鋼琴演奏有感 彰縣長指示提高學校借用演藝廳次數

相關新聞

影／大甲媽深夜回鑾 信眾不捨沿路高喊：明年要再來

大甲媽繞境昨天晚間10時於新港奉天宮廟前舉行回駕典禮，信眾將廟前廣場擠得水洩不通，鑾轎在起馬炮三響後回駕，縣警局員警搭肩...

粉紅超跑名不虛傳！白沙屯媽祖鑾駕清晨越過安全島趕路

白沙屯媽祖昨天傍晚駐駕花壇鄉中山路二段的BMW昌一服務中心，今天清晨5時準時起駕，當鑾駕越過安全島從對向前行時，引來陣陣...

白沙屯媽祖駐駕彰化 縣長王惠美獻花祈求天降甘霖

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍昨天（13日）下午抵彰化縣，在行經彰化縣政府前，因縣長王惠美另有公務，由副縣長林田富代...

大甲媽回鑾 祝壽水洩不通

大甲媽祖遶境9天8夜，昨天上午8時重頭戲「祝壽大典」在嘉義縣奉天宮前盛大登場，萬千信眾將街道擠得水洩不通，手持高香祈求國...

白沙屯媽衝清水站 「加持台鐵」

正在遶境的白沙屯媽祖鑾轎沒有既定路線，昨衝進台鐵清水火車站停駐，信徒驚呼「白沙屯媽祖來給頻傳事故的台鐵加持」；追分國小學...

痛！女童遭鞭炮炸傷進藥局畫面曝光 奉天宮：願負全責

大甲媽遶境，今天上午於奉天宮前舉辦祝壽大典，萬千信眾湧進新港地區，上午10時卻驚傳有3名女信徒會後行經香客大樓前，遭爆竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。