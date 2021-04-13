大甲媽祝壽煙火灼傷3女子 奉天宮：會負全責
大甲鎮瀾宮媽祖祝壽大典今天在新港奉天宮前廣場舉行，結束後有人施放煙火，餘焰灼傷3名女子，其中最小才4歲，送醫治療傷勢均不嚴重；奉天宮董事長何達煌說，廟方會負全責。
嘉義縣消防局上午10時23分接獲民眾報案，指稱新港奉天宮廟前有民眾被煙火灼傷，派遣救護車將3名傷者送往嘉義長庚醫院就醫。
醫院表示，3名傷者皆是女性，分別是27歲女子左手一度燙傷、25歲女子左肩二度燙傷及一名4歲小女孩左肩一度燙傷，3人生命徵象皆穩定，已完成傷口處理，離開醫院。
何達煌表示，煙火雖是熱心民眾施放，但廟方會負起責任，第一時間前往醫院關心並致贈慰問金，受傷3人是親友關係，已出院返回台中。
何達煌說，奉天宮舉辦相關活動皆有投保公共意外險，將負責傷者所有醫療費用。
警方表示，已請3名傷者做完筆錄，正釐清事發原因。
農曆三月瘋媽祖
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