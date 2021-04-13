全身病痛的她戴心電圖儀器走媽祖遶境 拿到19張壓轎金淚崩
年度宗教盛事大甲媽祖遶境9天8夜今天來到嘉義縣新港奉天宮，舉行祝壽大典的重頭大戲，而遶境過程中信徒必搶的壓轎金背後也有感人故事。一名身上戴著24小時心電圖儀器，身體不好的女網友首次參與進香，並感應到了媽祖娘娘的慈悲。
她在臉書社團靈異公社發文表示，行前她還特地先詢問過醫師的許可，才走上這段進香之旅，路途中，她雙手合十告訴媽祖希望可以得到壓轎金做為平安符，結果走沒多久就聽到有人說「誰要壓轎金？」
等到排到她，走過去的時候剛好發完了，當下內心真的有點小失望，但她仍然默念著「媽祖娘娘，我拿不到壓轎金，我真的好想要一張。」後來她繼續走、認真走、努力走，過了一會兒，莫名其妙從神轎右後方被擠到神轎左後方。
停下來的地點是一間宮廟前面，她雙手合十拜拜，緊接著裡面有個人拿了一疊金紙給她並說，「這是媽祖婆ㄟ壓轎金，妳拿去過爐，感謝媽祖婆。」她瞬間愣住覺得很神奇，剛才排在那邊一人一張拿不到，現在媽祖娘娘直接送一疊給她，真的很開心，後來她收在包包裡，拿回家一算，總共19張壓轎金，「感謝媽祖娘娘疼愛。」
底下則有不少網友們回應、鼓勵她，「加油，祝妳早日康復」、「心誠則靈，祝妳平安」、「媽祖婆也幫過我，讓我度過了一個小難關」、「相信的人會自我生成能量或是轉念，然後事情會往好方向發展」、「眾生的聲音媽祖都有聽到。」
還有同樣生病的網友寫說，「媽祖真的很慈悲，我也是帶病之人，這7個月來媽祖一直幫助著我受傷的脊椎復原，從不能走路到現在能走一點，一直給我護身，一直鼓勵我勇敢加油。」
註：什麼是壓轎金？
「壓轎金」在媽祖信徒心中是項神奇的信物，當遶境、進香時，轎班人員會在鑾轎與板凳之間墊金紙，供鑾轎停駕或駐駕，墊在鑾轎下的壽金紙就是「壓轎金」，在起駕後，壓轎金則會分送給信眾，將媽祖的庇祐分送給大家，不過因為數量有限，能拿到的人其實不多。
▌延伸推薦：
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言