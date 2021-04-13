白沙屯媽祖停駕清水車站 信眾：給台鐵加持
苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香12日進入台中市清水區，鑾轎在星海路、中正路口停下，不斷擺動後衝進清水車站停駕，日前台鐵太魯閣號事故釀慘重傷亡，信徒直呼，媽祖來給台鐵加持。
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖11日深夜起駕往雲林朝天宮徒步進香，數萬名信眾簇擁有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎，展開8天7夜的徒步進香之旅。
白沙屯媽祖鑾轎途中停駕台中港火車站前一處民宅，也進入大甲區順天國小、清水朝天宮、紫雲巖等。12日下午5時，白沙屯媽祖鑾轎來到清水區，行經星海路、中正街口時，鑾轎突然停下，不斷晃動，突然一個大轉彎，媽祖鑾轎衝進清水火車站，停留約10分鐘。
日前，台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道發生出軌事故，釀慘重傷亡，白沙屯媽祖停駕台中清水火車站，信徒表示「白沙屯媽祖來給台鐵加持了」「媽祖慈悲加持台鐵出入平安」，還有網友直呼「清水車站，花蓮清水隧道，好玄」。
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