大甲媽祖祝壽大典 信眾祈求解旱象除疫情

大甲媽祖祝壽大典今天上午在新港奉天宮前廣場舉行，數萬信眾參與誦經祝壽，一同祈求媽祖解除台灣旱象，遠離武漢肺炎疫情。

大甲鎮瀾宮媽祖昨晚駐駕新港奉天宮，今天上午8時舉行祝壽大典，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等皆出席，數萬名香客參與祝壽誦經，奉天宮四周圍道路都擠滿手持進香旗的人。

祝壽大典遵循古制，在奉天宮前廣場搭起天壇，由主祭者依序向媽祖上香、獻花、獻壽桃、壽麵、獻財帛、誦經祝壽，並宣讀疏文祈求風調雨順、國泰民安。

顏清標致詞表示，今天除了向媽祖祝壽，也向媽祖祈求早日降雨，解除旱象，讓肺炎疫情遠離台灣。何達煌說，祈求媽祖下雨下在山區，讓水庫能進水。

翁章梁則表示，祈求雨水快點來，沒有水「台灣會很辛苦」；同時也祈求媽祖庇佑台灣經濟能繼續發展，大家闔家平安、賺大錢。

奉天宮表示，今天準備12隻豬公在廟前祭拜媽祖，信徒可「拔豬鬃」，並將豬鬃毛包在紅包袋中，藉此增長智慧，也有信徒登記要領取豬公肉，吃豬公肉保平安。

祝壽大典歷經2小時結束，顏清標立即向大甲媽請示回鑾時間，宣告今晚11時起程回大甲。

9天8夜大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，晚上10時舉行回駕大典，11時正式起駕，明天將駐駕西螺福興宮。（編輯：黃世雅）11004013