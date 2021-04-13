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影／大甲媽祈福煙火掉落炸傷3人 消防員騎車衝人群救援
大甲媽遶境今天上午進入高潮「祈福大典」，但卻傳出有民眾會後遭高空煙火炸傷，廟方第一時間出動醫事組人員偕同消防隊救護，傷者目前皆無大礙，已完成出院手續嘉義縣消防局也呼籲減少燃放爆竹，以定點少量施放為原則，減少火災發生。
據了解，27歲顏姓女子與弟弟、4歲女兒及同行友22歲王姓友人等一行六人，昨天從台中清水出發，參加遶境，上午10時許時參加祈福大典後，經過香客大樓，樓頂正施放高空煙火，煙火落地疑似裡面含有未爆彈，落地時炸裂，三人慘遭波及。
廟方第一時間召集醫事組人員，並撥打119請求支援，指揮中心上午10時53分獲報，出動大林和民雄分隊救護車趕往現場，卻因人潮眾多於廟門口前無法接觸傷患。
新港分隊救護分隊長黃昭勝，自告奮勇騎車將傷患分別接送至分隊門口，再由救護車送往長庚醫院，院方表示27歲顏女左手1度燙傷，四歲女童左肩1度燙傷，25歲王女左肩2度燙傷；三人皆意識清楚，無生命危險，稍早已自行離院。
消防局也呼籲民眾，減少燃放爆竹，以定點少量施放為原則，也可以使用爆竹音效取代傳統鞭炮，不僅可增加熱鬧氣氛還能兼顧經濟、環保，成功降低火災的意外發生。
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