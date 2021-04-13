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「阿嬤去跟大甲媽遶境」童手繪修改衣服店休公告插畫風格超萌

聯合新聞網 / 綜合報導
小朋友手繪店休公告引發網友大讚好可愛。圖擷自路上觀察學院
小朋友手繪店休公告引發網友大讚好可愛。圖擷自路上觀察學院

2021年大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動於4月9日晚間起駕，由大甲鎮瀾宮出發前往新港奉天宮，共9天8夜行程。期間有許多民眾放下手邊的工作，甚至特地請假，遠從各地縣市一路隨著進香隊伍遶境，就是要慶祝這一年一度的盛事。

有民眾在臉書社團「路上觀察學院」po出兩張可愛的Q版大甲媽祖插畫，原來都是小朋友畫的，上頭還寫說「修改衣服，4/9~4/21，休息」、「阿嬤去跟大甲媽遶境」。

兩張插畫圖，一張是晴天，一張是雨天，Q版媽祖就坐在鑾轎裡，旁邊除了有扛轎的工作人員，還有隨香參拜的民眾，因為天氣變化穿著也不同，但都象徵了不論出大太陽或下大雨，信眾虔誠的心都是風雨無阻，而發文的網友也稱讚這名小朋友畫得真好。

更可愛的是，底下有網友留言po出另一張圖，似乎也是同一位小朋友畫的，畫風很相近，時間點則是去年的6/11~6/28，上頭也是寫著「修改衣服，休息，阿嬤去遶境」。

其他人也留言表示「阿嬤很棒，孩子更棒」、「好厲害哦，畫得超好的，看了就超感動」、「不管這是幾歲的寶貝孩子畫的，呈現的意境都很棒」、「這個可以拿去當國小國語課本裡的插圖了」，還有網友笑說這插畫看得出來阿嬤有燙頭髮，畫風很寫實。

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