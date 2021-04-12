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「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今意外首次乾涸

旱溪媽祖遶境十八庄邁入200年 起駕儀式登場

中央社 / 台中12日電

延續200年的台中樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄，今天舉行起駕儀式，台中市長盧秀燕到場恭送媽祖起駕，並祈求國泰民安，也期盼天降甘霖，旱象早日解除。

為期22天的旱溪媽祖遶境，沿途行經11區116里，為地方祈福，起駕儀式由立法院副院長蔡其昌與盧秀燕一起請神明上轎，並在點燃3顆起馬炮，宣告今年遶境正式展開，包括立委何欣純、莊競程也來恭送媽祖起駕。

盧秀燕表示，今年「旱溪媽祖遶境十八庄」邁入200週年，是很重要的典禮，她代表台中市政府，與市民齊心參與起駕儀式；樂成宮是台中市歷史最悠久的宮廟，媽祖持續保佑大家、照顧市民，這次媽祖遶境出巡，她祈求媽祖護佑萬民，也期盼22天遶境平安順利、圓滿成功。

台中市民政局長吳世瑋表示，源自清道光三年的「旱溪媽祖遶境十八庄」至今200年，每年固定在農曆3月1日至22日遶境，今年國曆為4月12日至5月3日。

吳世瑋說，沿途行經多達11區116里，涵蓋烏日、大里、太平、霧峰、南屯、北屯、東、南、西、北及中等區，停駕或駐駕宮廟、工廠及紅壇有99座，此一遶境不僅被登錄為民俗無形文化資產，更入選台灣宗教百景之一，具有古昔生活的傳承意涵。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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