遶境湧信眾！路上滿地垃圾髒到爆 他傻眼：這樣媽祖會高興？

大甲媽祖遶境開始，吸引不少信徒參與。不過有網友發現，信徒在雲林縣西螺鎮留下大量垃圾，除滿地的鞭炮外，還有許多飲料空瓶、食物餐盒等，讓他痛心表示「這樣媽祖真的會高興嗎？」

有網友在臉書社團爆料公社發文表示，台中大甲媽祖遶境活動11日晚間在西螺鎮登場，從下午開始就已經湧進大量人潮，一直到7點過後，整個西螺鎮是完全整個大塞爆，不但行人不太好行走，連繞境隊伍車隊都寸步難行，仰賴交通指揮人員協助疏導交通。

不過他表示，最讓人詬病、也最讓媽祖生氣的是，當大家都在歡喜迎接媽祖來臨時，同時也在製造大量垃圾，他貼出多張垃圾照，只見馬路上滿地都是飲料瓶、餐盒等垃圾，路邊堆滿一袋袋的垃圾，非常噁心，且放完鞭炮後的垃圾也都丟在馬路上，信徒並未協助收拾，而都是丟給清潔人員處理。

該網友痛心表示，看了真的很難過，「大家能不能想一想，這樣子媽祖真的會很高興嗎？這樣子清潔隊打掃人員實在是很累很辛苦耶」。

其他網友則留言「台灣人真的是越來越沒水準了」、「第一天在台中是看到整條馬路都是鞭炮，終點直接把鞭炮堆成山點燃，點完後消防車就來了」、「換個方式，用心靈膜拜，不熱鬧、不群聚，或許才是媽祖想要的」。

也有人質疑，正值新冠肺炎肆虐時期，亂丟食物餐盒恐有染疫疑慮，「比起垃圾，更擔心有隱藏在其中的疫情爆發」，有人建議「政府對於慶典放鞭炮時間也要管制！最好是這種慶典放鞭炮都改掉不要放」。

西螺鎮馬路上滿地都是信眾留下的垃圾。圖／取自 爆料公社